ربة منزل تنهى حياتها بالقفز من كوبرى ترعة بقنا

أنهت ربة منزل حياتها بالقفز فى ترعة من أعلى كوبرى بنطاق مركز نقادة جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع ربة منزل غرقاً داخل ترعة بنطاق مركز نقادة.

بالانتقال والفحص، تبين أن المتوفية فى العقد الرابع من عمرها، ألقت بنفسها من أعلى كوبرى فغرقت فى مياه الترعة، نتيجة معاناتها من حالة نفسية.

كما تبين أن المتوفية، متزوجة ولها ثلاثة أبناء، ومتواجدة بمنزل والدها منذ فترة للعلاج من الحالة النفسية، وحاولت التخلص من حياتها أكثر من مرة.

وتمكنت قوة من الإنقاذ النهرى، من انتشال جثة السيدة، وإيداعها سيارة إسعاف لنقلها إلى مشرحة مستشفى طوخ بنقادة ، وتسليمها لذويها.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



