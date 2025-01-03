قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد قرار الحكومة بشأن ضريبة المحمول المستورد.. ما الهواتف التي تصنع في مصر وأسعارها؟
كيف تؤسس شركة في يوم واحد .. اعرف الخطوات
20 شهيدا في غارات للاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم
الداخلية: مصرع 6 عناصر خطرة واستشهاد ضابط شرطة في مداهمة بؤر إجرامية
الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا
مبابي وفينيسيوس يقودان هجوم ريال لمواجهة فالينسيا بالدوري الإسباني
وزير الإسكان: إجراء قرعتين للمواطنين بالقادسية والأمل بالعبور الجديدة 20و21 يناير
موسكو: سلطات سوريا الجديدة ترسل إشارات باهتمامها باستمرار الوجود الروسي
محمد رمضان أول المشاركين.. تعاون مع مارفل العالمية أولى مفاجآت بشرى في 2025
قائمة أقوى 100 مصرف عربي تضم 12 بنكا مصريا .. انفوجراف
فلسطين: الأطباء في غزة يخوضون معركة صعبة
حبس ممثل أجنبي شهير في السعودية بتهمة حيازة المخدرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ديني

رئيس جامعة الأزهر: القرآن الكريم يربط الاستغفار بنزول المطر كدلالة على استجابة السماء

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
محمد صبري عبد الرحيم
×

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن القرآن دائمًا يربط بين الاستغفار ونزول المطر بشكل مجازي يعكس استجابة السماء.

وقال رئيس جامعة الأزهر، في تصريح له: "عند قراءة القرآن بتدبر، نلاحظ أن الله تعالى في موضعين من القرآن يربط بين الاستغفار ونزول المطر، وعند الحديث عن المطر، لا يستخدم القرآن كلمة السحاب بل يقول: 'يرسل السماء'".

وأضاف: "في قصتي سيدنا نوح وسيدنا هود عليهما السلام، نجد دعوتهما لقومهما للاستغفار، حيث قال سيدنا نوح: 'فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارًا'، لافتا إلى أن هذا التصوير القرآني يتجاوز مجرد نزول المطر، بل يعكس دعوة عامة للاستغفار الذي يعقبه تيسير الرزق وزيادة المال والأبناء".

وأردف رئيس جامعة الأزهر: "الاستغفار في القرآن ليس مجرد طلب للمغفرة، بل هو أيضًا سبب لزيادة البركة في الحياة، كما يظهر في قول سيدنا هود: 'استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارًا'".

وشدد الدكتور سلامة داود على أن هذا الأسلوب القرآني يعكس قوة العلاقة بين الاستغفار وبين استجابة السماء، حيث لا يقتصر الأمر على نزول المطر من السحاب بل يشمل استجابة الكون كله للاستغفار، مما يُظهر مدى تأثيره في حياة المؤمن، مضيفا أن هذه المعاني تعكس عناية القرآن بمستقبل الإنسان واعتناءه بجوانب الرزق والبركة في الدنيا.

الاستغفار القرآن الكريم رئيس جامعة الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارات مهمة.. توجيهات ضرورية لـ4 وزراء ومحافظ البنك المركزي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا

الطقس

تحذيرات عاجلة.. حالة الطقس من اليوم ولمدة 7 أيام قادمة | فيديو

انستاباي

تطبيق انستاباي كشف التفاصيل.. سبب خصم أموال من رصيد المستخدمين

زلزال

5.5 ريختر .. زلزال قوي يضرب إثيوبيا

شقق الإسكان

احترس .. سحب شقق الإسكان بعد التخصيص | اعرف الحالات

زيزو

زيزو يتعرض لحادث سير أثناء توجهه لتدريبات الزمالك

الأهلي

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: القرآن الكريم يربط الاستغفار بنزول المطر كدلالة على استجابة السماء

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: حديث سيدنا النبي عن الغش يحمل دلالات تربوية عظيمة

مفتي الجمهورية

المفتي: المقاصد الشرعية تهدف لتحقيق المصلحة العامة وتواكب احتياجات المجتمع

بالصور

في دولة الاحتلال.. "محمد" يتصدر أسماء المواليد الذكور في عام 2024

أسم محمد الأكثر شيوعا بين مواليد دولة الأختلال الإسرائيلي
أسم محمد الأكثر شيوعا بين مواليد دولة الأختلال الإسرائيلي
أسم محمد الأكثر شيوعا بين مواليد دولة الأختلال الإسرائيلي

احترس إن كنت منهم.. هؤلاء ممنوعين من شرب الشاي باللبن

أشخاص ممنوعين من تناول الشاي باللبن
أشخاص ممنوعين من تناول الشاي باللبن
أشخاص ممنوعين من تناول الشاي باللبن

الداخلية: مصرع 6 عناصر خطرة واستشهاد ضابط شرطة في مداهمة بؤر إجرامية

المضبوطات
المضبوطات
المضبوطات

خطوة بخطوة.. طريقة عمل خضار سوتيه للرجيم

طريقة عمل خضار سوتيه
طريقة عمل خضار سوتيه
طريقة عمل خضار سوتيه

فيديو

اغتيال بشار الأسد

محاولة اغتيال بشار الأسد .. القصة الكاملة بين السم والغموض

زواج ياسمين الخطيب

ماكانتش لابسة فستان فرح.. من هو زوج ياسمين الخطيب الخامس؟

اللاعب أحمد عبد القادر

كولر سبب رحيلي من الأهلي.. أحمد عبد القادر يحسم الجدل بشأن مفاوضات الزمالك

أحمد مالك وهدى المفتي

اتخطبوا؟ .. أحمد مالك يأمر هدى المفتي بـ"ترويق" الشقة لوالدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد