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وظائف السكة الحديد.. 1098 فرصة عمل تشمل صراف ومهندس وهذا موعد التقديم
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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وظائف السكة الحديد.. 1098 فرصة عمل تشمل صراف ومهندس وهذا موعد التقديم

وظائف السكة الحديد.. 1098 فرصة عمل تشمل صراف ومهندس وهذا موعد التقديم
وظائف السكة الحديد.. 1098 فرصة عمل تشمل صراف ومهندس وهذا موعد التقديم
عبد العزيز جمال
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يبحث الكثير عن وظائف السكة الحديد ، وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل عن توافر 1098 وظيفة سكة حديد في عدد من التخصصات المختلفة في إطار توفير فرص عمل جديدة لشباب مصر من الذكور والإناث، ضمن الجهود المستمرة من الدولة لدعم الشباب وتوفير فرص عمل مجزية في مختلف المحافظات

 وأوضحت الهيئة أن التقديم لهذه وظائف السكة الحديد يبدأ من 19 يناير الجاري وحتى 2 فبراير المقبل، عبر بوابة الوظائف الحكومية.

وظائف السكة الحديد

التخصصات المطلوبة لوظائف السكة الحديد


تشمل وظائف السكة الحديد المتاحة عدداً من التخصصات التي تتناسب مع مختلف المؤهلات الدراسية، وتتمثل في الآتي:

1. مساعد قائد قطار ممتاز ثالث


2. مشرف قطار رابع/ صراف تذاكر رابع


3. فني مناورة رابع/ فني مزلقان رابع/ فني صيانة وتجديدات السكة رابع


4. مساعد قائد قطار رابع


5. منظم حركة قطارات ثالث/ أخصائي تحكم مركزي CTC ثالث/ مراقب حركة مركزي ثالث


6. مهندس حركة ثالث


7. مهندس سكة ثالث


8. مهندس ميكانيكا ثالث


9. مهندس إشارات ثالث


10. مهندس كهرباء ثالث

شروط التقديم في وظائف السكة الحديد

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عدة شروط أساسية للتقديم في وظائف السكة الحديد المختلفة، حيث يجب على المتقدمين أن تتوافر فيهم الشروط التالية:

ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا.

الحصول على مؤهل دراسي يتناسب مع طبيعة العمل في الوظيفة المتقدم لها.

أن يكون التقدير العام في المؤهل الدراسي جيدًا على الأقل.

التقديم سيكون فقط في المحافظة التي تتوافق مع محل إقامة المتقدم كما هو مثبت في بطاقة الرقم القومي.

وظائف السكة الحديد


التخصصات المؤهلة للتقديم لوظائف السكة الحديد

1. مساعد قائد قطار ممتاز ثالث:
يختص هذا الدور بقيادة القطار في حالات الطوارئ لضمان سير القطارات بأمان. تتوفر هذه الوظيفة في عدة محافظات منها القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، أسيوط، وغيرها.

الشروط: خريجو الكليات التكنولوجية أو كليات التعليم الصناعي، تقدير عام جيد على الأقل، ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 عامًا.

2. مشرف قطار رابع/ صراف تذاكر رابع:


يتولى المشرف مهمة فرز القطارات والتحقق من التذاكر وتوريد المتحصلات المالية.

الشروط: مؤهل فني فوق متوسط أو متوسط، ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 عامًا.

3. فني مناورة رابع/ فني مزلقان رابع/ فني صيانة وتجديدات السكة رابع:
وظائف فنيّة تتعلق بصيانة وتجديدات السكة، وتوفير خدمات الأمن والسلامة للمرافق.

الشروط: مؤهل فني فوق متوسط أو متوسط، تخصص ميكانيكا أو كهرباء، ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 عامًا.

4. منظم حركة قطارات ثالث/ أخصائي تحكم مركزي CTC ثالث/ مراقب حركة مركزي ثالث:
هذه الوظائف تتعلق بإدارة وتنظيم حركة القطارات في المراكز المختلفة.

الشروط: خريجو الكليات التكنولوجية أو معاهد التعليم الصناعي، تقدير عام جيد على الأقل، ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 عامًا.

5. مهندس حركة ثالث/ مهندس سكة ثالث/ مهندس ميكانيكا ثالث/ مهندس إشارات ثالث/ مهندس كهرباء ثالث:
تتضمن هذه التخصصات مهاماً هندسية تتعلق بصيانة وتطوير أنظمة السكك الحديدية.

الشروط: مؤهل عال (بكالوريوس في الهندسة)، تخصصات مدني، ميكانيكا، كهرباء، تقدير عام جيد على الأقل، ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 عامًا.


المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف السكة الحديد

على المتقدمين لفرص العمل في وظائف السكة الحديد تقديم مجموعة من المستندات الضرورية لاستكمال عملية التقديم، وتشمل:

1. صورة شخصية حديثة.


2. الرقم القومي (وجه أول ووجه ثاني ساري).


3. المؤهل الدراسي.


4. المؤهل الأعلى إن وجد.


5. شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.


6. الموقف من الخدمة العسكرية (للذكور).


7. صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين حسب الأحوال).


8. إيصال الإيداع البنكي (28 جنيهًا) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.


9. كارنيه نقابة المهندسين (للمهندسين).

وظائف السكة الحديد

يجب على المتقدمين التأكد من رفع جميع المستندات المطلوبة بصيغة JPG، وبحجم لا يتجاوز 1 ميجا بايت.

سيتم رفض الطلبات التي تحتوي على أي اختلاف بين البيانات المسجلة والبيانات الواردة في المستندات.

يشترط أن تكون المستندات أصلية وملونة، وإذا كانت المستندات غير واضحة أو معدلة سيتم رفض الطلب.

يجب على المتقدمين التأكد من تقديم طلباتهم فقط في المحافظة التي تتوافق مع محل إقامتهم.


وتعتبر وظائف السكة الحديد من أبرز الفرص التي توفرها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إذ تتيح للشباب فرصة العمل في واحدة من أهم المؤسسات الحيوية في الدولة. يمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على المزيد من التفاصيل عبر بوابة الوظائف الحكومية.

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