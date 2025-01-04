انهيار شرفة عقار قديم بالإسكندرية ومصرع وإصابة شخصين

لقي شخص مصرعه وأصيبت سيدة بجروح خطيرة، إثر انهيار شرفة شقة في عقار قديم اليوم الجمعة، وسط الإسكندرية بمنطقة الحضرة.

و تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بانهيار أجزاء من عقار بشارع محمد الباز، أدى إلى إصابة شخصين بجروح خطيرة احدهما توفي، و على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وضباط القسم ومسؤولو الحي وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

و تبين سقوط شرفة الطابق الثالث، أسفر الحادث عن وفاة رجل بعد نقله إلى المستشفى، وإصابة سيدة بكسور وجروح متعددة. تم نقل المصابة إلى المستشفى الرئيسي الجامعي لتلقي العلاج، بينما نُقلت جثة المتوفى إلى المشرحة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.