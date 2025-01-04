قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا الآن بعد التراجع.. سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 4-1-2025
مدرب بيراميدز يقدم الوصفة السحرية لـ كولر لمواصلة الانتصارات فى الأهلي
تفسير حلم اسم بشيرة في المنام للرجل والمرأة والعازب والحامل والمتزوجة
مشمس| الأرصاد تزف بشرى عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذا الأمر
أسهم أوروبا تتراجع في نهاية أسبوع عطلات قصير
دعاء أول سبت من رجب.. بـ5 كلمات يرزقك الله فرحة تدمع لها عينيك
مفاجأة.. مهاجم برازيلي على ردار الزمالك
نانسي عجرم في حفل الرياض: أنا بجنن اسألوا فادي جوزي| صور
وظائف السكة الحديد.. 1098 فرصة عمل تشمل صراف ومهندس وهذا موعد التقديم
وفاة شخص عربي بفندق شهير بالجيزة ..والأجهزة الأمنية تحقق
أمطار وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة طقس الأسبوع الحالي
أعتبرونا خيل حكومة.. محمود عبد الغفار: مفش أعمال بتعرض عليا l فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

تعليق مثير من أحمد حسن على خسارة الأهلي أمام بلوزداد

احمد حسن
احمد حسن
ميرنا محمود
×

علق أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق على خسارة الأهلي أمام شباب بلوزداد وذلك خلال المباراة التي جمعت بينهما أمس ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: الأهلى يخسر خارج ملعبه من شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة 1/0 فى دورى أبطال افريقيا. 

واستطاع فريق شباب بلوزداد الجزائري، تحقيق الفوز على نظيره الأهلي، بهدف دون رد، وذلك خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعته بفريق شباب بلوزداد، سجله اللاعب خاسف نوفل في الدقيقة 91 من المباراة.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

ويخوض الأهلي مباراته المقبلة أمام سموحة، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرا، بعد تقديم مواعيد مباريات دوري nile.

شباب بلوزداد دوري أبطال إفريقيا الاهلي احمد حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

5.5 ريختر .. زلزال قوي يضرب إثيوبيا

المضبوطات

الداخلية: مصرع 6 عناصر خطرة واستشهاد ضابط شرطة في مداهمة بؤر إجرامية

المقدم كريم ياسين

استشهاد ضابط شرطة ومصرع 3 أشخاص خارجين عن القانون في حملة أمنية بأسيوط

كيفية الاغتسال من الجنابة

كيفية الاغتسال من الجنابة؟.. له طريقتان فاعرف الخطوات بالتفصيل

بعد قرار الحكومة بشأن ضريبة المحمول المستورد.. ما الهواتف التي تصنع في مصر؟

بعد قرار الحكومة بشأن ضريبة المحمول المستورد.. ما الهواتف التي تصنع في مصر وأسعارها؟

كولر

أول تعليق من كولر بعد خسارة الأهلي من شباب بلوزداد

عمرو اديب

الراجل يغلط تبيعوه.. عمرو أديب يفتح النار على جمهور الأهلي | ماذا قال؟

سعر الدولار

آخر تحديث لـ سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم السبت 4 -1-2025

ترشيحاتنا

سامسونج

2024 عام الذكاء الاصطناعي على الهواتف الذكية.. وسامسونج تسعى للصدارة فى 2025

google map

خطأ في خرائط Google يضلل السياح في الهند ويثير استياء السكان

لكزس LX 700h 2025

تعديل رقمي لسيارة لكزس LX 700h 2025 بمظهر مميز | صور

بالصور

تفسير حلم اسم بشيرة في المنام للرجل والمرأة والعازب والحامل والمتزوجة

تفسير حلم اسم بشيرة في المنام وعلاقته بالرائي
تفسير حلم اسم بشيرة في المنام وعلاقته بالرائي
تفسير حلم اسم بشيرة في المنام وعلاقته بالرائي

نانسي عجرم في حفل الرياض: أنا بجنن اسألوا فادي جوزي| صور

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

تناول كوب من القرنفل المغلي قبل النوم.. هل يساعد في خسارة الوزن؟

الفوائد الصحية للقرنفل المغلي
الفوائد الصحية للقرنفل المغلي
الفوائد الصحية للقرنفل المغلي

صراع بلا مبرر.. كارول سماحة: الحركات النسائية تزرع الفتنة بين المرأة والرجل

كارول سماحة
كارول سماحة
كارول سماحة

فيديو

محمود عبد الغفار

أعتبرونا خيل حكومة.. محمود عبد الغفار: مفش أعمال بتعرض عليا l فيديو

أحمد العوضي

أحمد العوضي: حبيت أغاني حسن الأسمر عن الذهاب إلى المدرسة

أحمد العوضي

أحمد العوضي ينفعل على تعليق متابع: ربنا عمره ما هيكرمك

أحمد العوضي

أحمد العوضي يكشف سرا عن مسلسل فهد البطل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد