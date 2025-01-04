تعليق مثير من أحمد حسن على خسارة الأهلي أمام بلوزداد

علق أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق على خسارة الأهلي أمام شباب بلوزداد وذلك خلال المباراة التي جمعت بينهما أمس ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: الأهلى يخسر خارج ملعبه من شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة 1/0 فى دورى أبطال افريقيا.

واستطاع فريق شباب بلوزداد الجزائري، تحقيق الفوز على نظيره الأهلي، بهدف دون رد، وذلك خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعته بفريق شباب بلوزداد، سجله اللاعب خاسف نوفل في الدقيقة 91 من المباراة.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

ويخوض الأهلي مباراته المقبلة أمام سموحة، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرا، بعد تقديم مواعيد مباريات دوري nile.