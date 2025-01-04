شهيد و9 جرحى إثر عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ليل الجمعة، استشهاد شاب وإصابة تسعة فلسطينيين آخرين، بينهم 4 جروحهم خطرة، في عملية عسكرية نفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن شابًا يبلغ من العمر 18 عامًا "استشهد متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مخيم بلاطة".

وأضافت أن "9 إصابات، بينها 4 بحالة خطيرة، نُقلت من مخيم بلاطة خلال اقتحام قوات الاحتلال" الإسرائيلي. وبحسب "وفا"، فقد "اقتحمت قوات الاحتلال محيط مخيم بلاطة من حاجز عورتا، ونشرت عددًا من القناصة على أسطح البنايات القريبة".

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في الوقائع المذكورة.

وتصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أعقاب عملية طوفان الأقصى يوم السابع من أكتوبر.

ووفقًا لوزارة الصحة في رام الله، استشهد ما لا يقل عن 815 فلسطينيًا في الضفة الغربية في هجمات للجيش الإسرائيلي أو برصاص مستوطنين، منذ اندلاع الحرب في القطاع.