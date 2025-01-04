قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمبلغ ضخم .. نادي الشمال القطري يخطط لخطف نجم الأهلي
في عيد ميلادها .. 6 معلومات رقمية عن ليلي علوي
شهيد و9 جرحى إثر عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية
توقفت السلسلة.. تعليق مثير من فتحي سند على خسارة الأهلي
مي فاروق تتألق كأول عروس في 2025 بفستان زفاف مميز 3D| شاهد
8 مليارات دولار.. تفاصيل آخر صفقة أسلحة من بايدن لـ إسرائيل
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 4-1-2024
أبرد شهور العام بيخلى الشابة كركوبة .. ماذا تعرف عن أيام طوبة ؟
لم يعالج الأخطاء.. إعلامي يفتح النار على كولر بعد خسارة الأهلي أمام بلوزداد
برقم السيارة.. رابط الاستعلام عن مخالفات المرور
أول تعليق من خالد الغندورعلى هزيمة الأهلي
عمرو أديب : كل الدول التي أرسلت مسؤولين لـ سوريا لها مصالح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

شهيد و9 جرحى إثر عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
×

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ليل الجمعة، استشهاد شاب وإصابة تسعة فلسطينيين آخرين، بينهم 4 جروحهم خطرة، في عملية عسكرية نفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن شابًا يبلغ من العمر 18 عامًا "استشهد متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مخيم بلاطة".

وأضافت أن "9 إصابات، بينها 4 بحالة خطيرة، نُقلت من مخيم بلاطة خلال اقتحام قوات الاحتلال" الإسرائيلي.  وبحسب "وفا"، فقد "اقتحمت قوات الاحتلال محيط مخيم بلاطة من حاجز عورتا، ونشرت عددًا من القناصة على أسطح البنايات القريبة".

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في الوقائع المذكورة.

وتصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أعقاب عملية طوفان الأقصى يوم السابع من أكتوبر.

ووفقًا لوزارة الصحة في رام الله، استشهد ما لا يقل عن 815 فلسطينيًا في الضفة الغربية في هجمات للجيش الإسرائيلي أو برصاص مستوطنين، منذ اندلاع الحرب في القطاع.

إسرائيل الاحتلال الضفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا

زلزال

5.5 ريختر .. زلزال قوي يضرب إثيوبيا

المضبوطات

الداخلية: مصرع 6 عناصر خطرة واستشهاد ضابط شرطة في مداهمة بؤر إجرامية

بنوك

مفيش إجازة..بنوك تعمل في أيام العطلات الرسمية..اعرف السبب

المقدم كريم ياسين

استشهاد ضابط شرطة ومصرع 3 أشخاص خارجين عن القانون في حملة أمنية بأسيوط

كيفية الاغتسال من الجنابة

كيفية الاغتسال من الجنابة؟.. له طريقتان فاعرف الخطوات بالتفصيل

الاشتراك التأميني

احسب هتدفع كام .. نسبة الاشتراك التأميني في 2025 بعد تطبيق الزيادة رسميا

الذهب

بكم عيار 21؟.. تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة 3-1-2025

ترشيحاتنا

برج الأسد

برج الأسد حظك اليوم السبت 4 يناير 2025.. استمتع باللحظة الحاضرة

أبراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 4 يناير على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الجوزاء

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 يناير 2025 تواصل بصدق ووضوح

بالصور

مي فاروق تتألق كأول عروس في 2025 بفستان زفاف مميز 3D| شاهد

مي فاروق تتألق كأول عروس في 2025 بفستان زفاف ساحر
مي فاروق تتألق كأول عروس في 2025 بفستان زفاف ساحر
مي فاروق تتألق كأول عروس في 2025 بفستان زفاف ساحر

محمد حماقي في حفل رأس السنة: بلوفر بـ33 ألف وساعة بـ2.5 مليون جنيه

محمد حماقي
محمد حماقي
محمد حماقي

بوسي تتألق بإطلالة ذهبية في حفل رأس السنة 2025 | شاهد

وسي تتألق بإطلالة ذهبية في حفل رأس السنة 2025
وسي تتألق بإطلالة ذهبية في حفل رأس السنة 2025
وسي تتألق بإطلالة ذهبية في حفل رأس السنة 2025

سارة درزاوي أحدث عروس بالوسط الفني.. نجمة مسرح مصر معيدة بالجامعة

سارة درزاوي
سارة درزاوي
سارة درزاوي

فيديو

أحمد العوضي

أحمد العوضي: حبيت أغاني حسن الأسمر عن الذهاب إلى المدرسة

أحمد العوضي

أحمد العوضي ينفعل على تعليق متابع: ربنا عمره ما هيكرمك

أحمد العوضي

أحمد العوضي يكشف سرا عن مسلسل فهد البطل

اغتيال بشار الأسد

محاولة اغتيال بشار الأسد .. القصة الكاملة بين السم والغموض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد