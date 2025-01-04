بمبلغ ضخم .. نادي الشمال القطري يخطط لخطف نجم الأهلي

نشر الإعلامي عمرو الدردير تصريحات إبراهيم فايق بشأن العرض المقدم لنجم الأهلي أكرم توفيق من الشمال القطري.

وقال إبراهيم فايق :حصل إتفاق بين شقيق أكرم توفيق مع مسؤولي الشمال القطري، للتوقيع لمدة ثلاث مواسم، يتقاضى الموسم الأول 900 ألف دولار، والموسم الثاني مليون دولار، والموسم الثالث مليون ونصف دولار.

وتابع فايق :أكرم لم يوقع حتى اللحظة لنادي الشمال القطري، وستكون هناك جلسة حاسمة بين اللاعب ومحمد رمضان في حضور نادر شوقي وكيله، بعد العودة من رحلة الجزائر.

واستطاع فريق شباب بلوزداد الجزائري، تحقيق الفوز على نظيره الأهلي، بهدف دون رد، وذلك خلال المباراة التي جمعت بينهما امس ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعته بفريق شباب بلوزداد، سجله اللاعب خاسف نوفل في الدقيقة 91 من المباراة.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

ويخوض الأهلي مباراته المقبلة أمام سموحة، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرا، بعد تقديم مواعيد مباريات دوري nile.