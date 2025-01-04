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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

تامر حسني: محاولات للصلح مع بسمة بوسيل وربنا يقدم اللي فيه الخير

تامر حسني وبسمة بوسيل
تامر حسني وبسمة بوسيل
سارة عبد الله
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كشف الفنان تامر حسني، حقيقة عودته لبسمة بوسيل، خلال ستوري شاركها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب تامر حسني: “لو في أي كلام تردد عن محاولات رجوعي لبسمة فهي مش شائعات وبالفعل في أولاد حلال بيحاولوا يصلحوا الموضوع بينا وكتر ألف خيرهم وربنا يقدم اللي فيه الخير لينا”.

تامر حسني ورامي صبري يطرحان دويتو "فعلاً مبيتنسيش"

وأعلن النجمان تامر حسني ورامي صبري عن إطلاق عمل غنائي جديد يجمعهما بعنوان "فعلاً مبيتنسيش". 

من المقرر أن يتم طرح الأغنية يوم الاثنين الموافق 6 يناير 2025، في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر قناة يوتيوب الرسمية لكلا الفنانين وجميع منصات الاستماع الرقمية. 

وكان قد رد الفنان تامر حسني علي منشور الفنان رامي صبري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وكتب تامر حسني:"حبيبي يا رامي إنت قبل ما تكون نجم كبير و مُهم إنت صاحبي من أيام الطفوله و دي حاجات الناس متعرفهاش و يمكن مكنش في فُرصه نحكي ده قبل كده .. إنت يا رامي صاحب عُمر و مشوار مشيناه من الطفوله و أنا في الصوره ماسك المايك لأخويا و لصوت مصري عظيم يستحق …. شُكراً يا حبيبي على كلامك الغالي اللي من القلب أنا  فعلاً إشتغلت معاك من كل قلبي و بكُل حرص علينا إحنا الاتنين بكُل التفاصيل بدافع الحُب و الصداقه و إن ربنا يكرمنا مع بعض … أعتقد إن التعاون ده هيحمس كُل جيلنا إنه يعمل أفكار مشاركه كده وأنا بنادي بيها من زمان من أيام تامر و شيرين و بعدها تامر و بهاء في أغنية قوم اقف وأنا وإنت بعدها إتكلمنا من سنين عشان نجمع البعض من جيلنا و عملنا المستحيل  و للأسف معرفناش فقولنا نبدأ بنفسنا عشان نحمس الكُل … حقيقي جمهورنا يستاهل مننا كُل الجديد و كل المُفاجآت اللي تفرحه و المطربين اللي هييجوا بعدنا يستحقوا إنهم يتعلموا ده مننا عشان يكملوه للي بعدهم إنتظروا  كليب فعلاً مبيتنسيش بيني و بين أخويا النجم الكبير رامي صبري باشا".

تامر حسني بسمة بوسيل حقيقة عودته لبسمة بوسيل

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