مناسبة للغداء.. طريقة عمل كوسة محشية بالبرغل

تعتبر طريقة عمل كوسة محشية بالبرغل من وصفات المطبخ العربي، وهي من الوصفات التي تتمتع بالسعرات الحرارية، وقليلة الدهون وغنية بالألياف.

وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل كوسة محشية بالبرغل من الأكلات العربية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل:

طريقة عمل كوسة محشية بالبرغل

طريقة عمل كوسة محشية بالبرغل

مقادير طريقة عمل كوسة محشية بالبرغل :

3 حبات كوسة (مفرغة)

1/2 كوب برغل

1 بصلة مفرومة

1/2 كوب طماطم مفرومة

ملعقة زيت زيتون

ملح، فلفل، بهارات (قرفة، كمون)



طريقة عمل كوسة محشية بالبرغل :

ـ اسلقي البرغل في الماء لمدة 10 دقائق وصفيه.



ـ سخني زيت الزيتون وقلّبي البصل والطماطم، ثم أضيفي البرغل والبهارات.



ـ احشي الكوسة بالخليط، وضعيها في قدر مع قليل من الماء وصلصة الطماطم.



ـ اتركيها على نار هادئة لمدة 20 دقيقة حتى تنضج الكوسة.