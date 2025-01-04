نجم الزمالك يطالب محمد الشناوي بالاعتزال

فتح رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، النار على محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي وقائد الفريق، منوهًا بأن الشناوي السبب في خسارة الأهلي من شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

وقال رضا عبدالعال في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على موقع "يوتيوب": "كولر والشناوي نكدوا علينا، الشناوي بيعمل وان تو مع لاعب شباب بلوزداد، الكورة كانت سهلة جدًا، دي الوحيدة اللي اتلعبت، والجون اللي في القاهرة كان غلطته برضه".

وأضاف: "حق ربنا الشناوي يبطل كورة ويعتزل، والإدارة تقوم بتكريمه ويتولى منصب إداري أو فني في النادي، ولو جدوله يبقى إهدار مال عام".

وواصل:" الظهير الأيسر اللي جاب الجون في الأهلي لو بيرسي تاو لعب عليه كان هيتعبه، لأنه مبيعرفش يلعب وجاب فيكم الجون للأسف، وده يدل إن النوايا سيئة ووحشة"

وأشار إلى أن كولر لعب 6 مباريات في الدوري تعادل في 3 منها، وكان في ماتشات لازم يخسرها، عشان كده مجلس الخطيب ضروري تقعد معاه وتتكلم معاه.

واختتم "الأهلي هيبقى أسوأ كمان الفترة اللي جايه، الشوط الأول، عك كروي جدًا وبنقول معلش هيطلع بنقطة تعادل، ولكن بالشكل ده متضمنش الصعود».