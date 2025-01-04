حكم توزيع الأم مالها بالتساوي بين الأبناء قبل وفاتها.. رد دار الإفتاء المصرية

رد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تساؤل شاب حول حكم توزيع الأم مالها بالتساوي بين الأولاد والبنات قبل وفاتها، موضحًا أن هذا التصرف لا يُعد جزءًا من الميراث أو التركة، بل هو تصرف في مال مملوك لها شخصيًا.

وأشار "الورداني"، خلال تقديمه برنامج "ولا تعسروا" على القناة الأولى، إلى أن الأم، طالما كانت كاملة الأهلية، لها الحق الكامل في التصرف في أموالها بالطريقة التي تراها مناسبة، دون أن يرتبط ذلك بأحكام الميراث التي تُطبق بعد وفاة الشخص.

تصرف الأم صدقة وقربة

أضاف الورداني أن توزيع المال على الأولاد والبنات خلال حياة الأم يمكن أن يُعتبر نوعًا من الصدقة والقربة إلى الله تعالى، مشيرًا إلى حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: "أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس".

وأكد أن الأم لا تقع عليها أي وزر عند توزيع أموالها بالتساوي، بل يمكن أن يُكتب هذا التصرف في ميزان حسناتها إذا كان بنيّة الخير ومراعاة احتياجات أبنائها.

رسالة للسائل..بر بوالدتك

اختتم الدكتور الورداني حديثه برسالة موجهة للسائل، قائلاً: "والدتك تصرفت في مالها وفق ما تراه صوابًا، وربنا يكتبه في ميزان حسناتها. احرص على برّ والدتك، فهذا أعظم ما تقدمه لها".