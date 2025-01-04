بعد الخسارة من بلوزداد .. إمام عاشور يغيب عن الأهلي في هذه المباراة

تأكد غياب إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة «الأحمر» المقبلة، المقرر لها أمام ستاد أبيدجان الإيفواري.



وكتب هشام حنفى نجم الاهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "إمام عاشور يغيب عن مباراة ستاد أبيدجان لتراكم البطاقات الصفراء"

وخسر الأهلي أمام شباب بلوزداد، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة، على ملعب 5 يوليو في العاصمة الجزائرية.

وتصدر النادي الأهلي، جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، رغم الهزيمة، جمعها الفريق من الانتصار في مباراتين، والتعادل خلال لقاء وحيد، وتلقى هزيمة وحيدة.

ويحتاج النادي الأهلي للانتصار في الجولتين المقبلتين، من أجل التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويتبقي للفريق مباراتين في دور المجموعات أمام ستاد أبيدجان الإيفواري، وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.