قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مش ضامن عمري .. لطفي لبيب يعلن إصابته بـ ورم في الحنجرة | فيديو
مينفعش الممثل يكون صوته ضايع .. لطفي لبيب يكشف حقيقة اعتزاله الفن
72ساعة قاسية| الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة وأمطار غزيرة بهذه المناطق
إلى الخليج.. نجم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق
بعد الخسارة من بلوزداد .. إمام عاشور يغيب عن الأهلي في هذه المباراة
جسم فضائي يسقط في دولة أفريقية ويثير الذعر.. تفاصيل
فترة انتقالية وحد أدنى 2000 جنيه إيجار.. مطالب جديدة لملاك العقارات القديمة
حكم توزيع الأم مالها بالتساوي بين الأبناء قبل وفاتها.. رد دار الإفتاء المصرية
محددة بأيام.. ضوابط وعدد الإجازات الرسمية للقطاع الخاص
كهربا يعتدي على حامل كرات بمباراة شباب بلوزداد والأهلي.. صور
تشيلسي يتقدم على كريستال بالاس بهدف نظيف في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي
جيش الاحتلال: إطلاق 20 صاروخًا من غزة خلال 9 أيام 14 منها بالشمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

بعد الخسارة من بلوزداد .. إمام عاشور يغيب عن الأهلي في هذه المباراة

امام عاشور
امام عاشور
محمد بدران
×

تأكد غياب إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة «الأحمر» المقبلة، المقرر لها أمام ستاد أبيدجان الإيفواري.


وكتب هشام حنفى نجم الاهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "إمام عاشور يغيب عن مباراة ستاد أبيدجان لتراكم البطاقات الصفراء"

وخسر الأهلي أمام شباب بلوزداد، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة، على ملعب 5 يوليو في العاصمة الجزائرية.

وتصدر النادي الأهلي، جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، رغم الهزيمة، جمعها الفريق من الانتصار في مباراتين، والتعادل خلال لقاء وحيد، وتلقى هزيمة وحيدة.

ويحتاج النادي الأهلي للانتصار في الجولتين المقبلتين، من أجل التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويتبقي للفريق مباراتين في دور المجموعات أمام ستاد أبيدجان الإيفواري، وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

دوري ابطال افريقيا امام عاشور شباب بلوزداد تراكم البطاقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

منخفض جوي قادم .. أمطار غزيرة تضرب هذه المحافظات بعد ساعات

بنوك

أعلى أسعار فائدة على شهادات الادخار في البنوك المصرية خلال 2025

اجازة عيد الميلاد

رسميا.. مجلس الوزراء يحدد موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

أسعار الذهب

الجرام بـ 3222 جنيها.. انخفاض أسعار الذهب | رقم غير متوقع لعيار 21

الرئيس عبدالفتاح السيسي

10 تكليفات عاجلة من الرئيس السيسي لـ الحكومة

سعر الدولار

رسميا الآن بعد التراجع.. سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 4-1-2025

السولية

لازم يمشي| عمرو السولية بمرمى النيران.. ماذا فعل أمام شباب بلوزداد؟

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24 اليوم 4-1-2025

ترشيحاتنا

جامعة طنطا

القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا يتابع سير الامتحانات النهائية بكلية الآداب

جامعة طنطا

انطلاق مبادرة "لست وحدك" بـ آداب جامعة طنطا .. صور

محافظ الغربية

محافظ الغربية وقيادات حزب مستقبل وطن يفتتحون العناية المركزة للأطفال بمركز أورام طنطا

بالصور

شاهد.. إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها مع أبرز نجوم مواليد برج الجدي: أطيب القلوب

عيد ميلاد إلهام شاهين
عيد ميلاد إلهام شاهين
عيد ميلاد إلهام شاهين

لماذا لا تعمل السيارة في الصباح؟ 8 أشياء عليك فحصها لمعرفة السبب

تشغيل السيارة في الصباح
تشغيل السيارة في الصباح
تشغيل السيارة في الصباح

تسلا وفورد .. دور السيارات الكهربائية في الهجمات الإرهابية الأخيرة بأمريكا

انفجار سيارة كهربائية
انفجار سيارة كهربائية
انفجار سيارة كهربائية

ملابس غريبة.. منة شلبي تشعل السوشيال ميديا

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

فيديو

لطفي لبيب

مينفعش الممثل يكون صوته ضايع .. لطفي لبيب يكشف حقيقة اعتزاله الفن

زيارة وزير الدفاع لقاعدة الإسكندرية البحرية

وزير الدفاع: قدرة القوات المسلحة تردع كل التهديدات المحيطة بمصر

محمد صلاح

6 شهور ويغادر ليفربول.. محمد صلاح يثير قلق جماهير الريدز

حكاية مسابقة أحمد العوضي

400 ألف جنيه جوائز مسابقات أحمد العوضي| ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد