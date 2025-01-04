السعودية تتعرض لأقسى موجات الصقيع والأمطار الرعدية والسيول والسلطات تحذر

حذرت المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، تستمر حتى الأربعاء المقبل.

حالة الطقس فى المملكة

أوضح المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية أبرز الظواهر الجوية المصاحبة للحالة المطرية، والتي سوف تؤثر علي معظم المناطق في الدولة، ولقد تم توضيح مدة استمرار تلك الظواهر الجوية، كما تم الكشف علي أن شتاء شهر يناير للعام 2025 م سوف يكون الأشد برودة علي المملكة منذ سنوات متعددة، لتصل درجات الحرارة في العديد من المناطق إلي أقل من ال 0 درجة مئوية، مع هطول أمطار غزيرة وتساقط البرد، ولهذا فلابد علي الجميع ارتداء الملابس الثقيلة، والقيادة بحذر شديد علي الطريق.

حالة الطقس فى السعودية اليوم

وأوضح المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية أبرز الظواهر الجوية المصاحبة للحالة المطرية، والتي سوف تؤثر علي معظم المناطق في الدولة، ولقد تم توضيح مدة استمرار تلك الظواهر الجوية، كما تم الكشف علي أن شتاء شهر يناير للعام 2025 م سوف يكون الأشد برودة علي المملكة منذ سنوات متعددة، لتصل درجات الحرارة في العديد من المناطق إلي أقل من ال 0 درجة مئوية، مع هطول أمطار غزيرة وتساقط البرد، ولهذا فلابد علي الجميع ارتداء الملابس الثقيلة، والقيادة بحذر شديد علي الطريق.

وبناءا على التحذيرات الصادرة من موجات الطقس السيء، أهابت مديرية الدفاع المدني السعودي بالمواطنين في المملكة إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها.

وشددت مديرية الدفاع المدني على الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

كما حذرت الأرصاد السعودية من أن منطقة مكة المكرمة معرضة لأمطار غزيرة محتملة قد تتطور إلى السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار.

وتشمل التحذيرات من الطقس السيئ مدن جدة وبحرة والجموم ورابغ وخليص والكامل، كما تكون الحالة متوسطة إلى غزيرة لتشمل الطائف وميسان وأضم والمويه وتربة والخرمة ورنية والليث والقنفذة.



وعن توقعات الطقس في المملكة العربية السعودية، افاد تقرير المركز الوطني للأرصاد بأن منطقة الرياض قد تتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية وشقراء والغاط والزلفي والمجمعة ورماح وثادق وحريملاء ومرات.

وتكون خفيفة إلى متوسطة لتشمل الرياض العاصمة، والخرج والدلم والمزاحمية والدرعية والرين وضرما والحريق.

ولفتت المديرية إلى أن مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والشرقية والمدينة المنورة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة.

