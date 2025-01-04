بيراميدز يعلن غياب محمد الشيبي عن مباراة الترجي لهذا السبب

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن غياب الدولي المغربي محمد الشيبي عن مباراة الترجي التونسي في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا غدًا، بسبب الإصابة.

بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة محمد الشيبي

أوضح المنيري أن الشيبي تعرض للإصابة في مباراة الجونة الأخيرة بالدوري وبعد الفحص الطبي والأشعة جاءت النتيجة إصابته بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، ويغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين.

ويحل الترجي التونسي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء غدا الأحد على ستاد الدفاع الجوي، في رابع جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.