السيد البدوي يحلل تداعيات الوضع السياسي في سوريا

أكد الدكتور السيد البدوي، السياسي البارز، أن سوريا سقطت في 11 يوما وتركيا تعتبرها ولاية منها وتريد إعادة إرث الأجداد في المنطقة.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإيرانيين يتحينون الفرصة للعودة مجددا إلى سوريا، لأن العلويين لا زالوا موجودين هناك.



وأردف: أتمنى أن يكون ما يقوله أحمد الشرع على لسانه هو ما يؤمن به وألا يكون ملقن بهذا الكلام لأن عنده عقيدة سلفية جهادية لا يمكن أن يتخلى عنها، وكلامه كأنه مستشار لأردوغان.



واستطرد أن الحفاظ على الوحدة الوطنية المصرية هو مصدر حماية الوطن، في ظل ما تمتلكه من جيش قوي يصنع سلاحه ويتبوأ مرتبة متقدمة عالميا ولديها اقتصاد في طريقه للتعافي.

