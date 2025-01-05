الفراولة .. كنز طبيعي غني بمضادات الأكسدة لمحاربة الإجهاد الذهني

تعد الفراولة من أبرز الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، والتي تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز صحة الإنسان وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

وفقًا لدراسة نُشرت في Nutrition Journal، تعتبر الفراولة البرية واحدة من أقوى مصادر مضادات الأكسدة، حيث صنفها الباحثون ضمن قائمة أفضل أنواع التوت الغنية بهذه المركبات الحيوية، إلى جانب التوت البري، التوت الأسود، والمشمش الأسود.

دور مضادات الأكسدة في تقليل الإجهاد التأكسدي

يرتبط الاهتمام بمضادات الأكسدة بقدرتها على مكافحة الإجهاد التأكسدي، وهو حالة ناتجة عن تراكم الجذور الحرة في الجسم و هذه الجزيئات غير المستقرة هي منتجات طبيعية لعمليات الجسم، لكنها قد تكون مدمرة إذا لم يتم تحييدها. بحسب خبيرة التغذية فولبي، "تتعرض خلايانا يوميًا للإجهاد التأكسدي بسبب العوامل البيئية، مما يساهم في شيخوخة الخلايا وزيادة احتمالية الإصابة بالأمراض المزمنة".

مضادات الأكسدة تعمل على تحييد هذه الجذور الحرة، ما يقلل من تلف الخلايا الناتج عن الإجهاد التأكسدي و تشير دراسة مراجعة نشرتها عيادة كليفلاند عام 2017 إلى أن الإجهاد التأكسدي قد يرتبط بأمراض مثل السرطان وأمراض القلب، مما يجعل استهلاك الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة أمرًا بالغ الأهمية للصحة العامة.

الفراولة وصحة الإنسان

تظهر الأدلة العلمية أن النظام الغذائي الغني بالفواكه التي تحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، مثل الفراولة، يساهم في تقليل مخاطر الأمراض المزمنة المرتبطة بالإجهاد التأكسدي وتشير مدرسة هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة إلى أن تضمين هذه الفواكه في النظام الغذائي اليومي يدعم صحة القلب، يقوي المناعة، ويقلل من احتمالية الإصابة بالسرطان.