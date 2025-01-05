وسط ترقب بيراميدز.. هل يجدد حمزة علاء عقده مع الأهلي؟.. هذا موقف اللاعب

كشف الإعلامي خالد الغندور، موقف الحارس حمزة علاء من تجديد عقده مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال الإعلامي خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن حمزة علاء وافق على تجديد عقده في وقت سابق قبل رحيل أمير توفيق عن منصب مدير التعاقدات بالنادي الأهلي وكان عنده طلب بالخروج على سبيل الإعارة.

وأضاف، أن حمزة قدم أداء ممتازا في الأولمبياد ولديه عروض لكن الأهلي رفضها بشكل قاطع لأنها بمقابل مادي ضعيف.

وأكمل، مع وجود محمد رمضان حدث تواصل مع اللاعب وبلغه بموافقته على تجديد عقده ولكن صمم على الخروج على سبيل الإعارة واتوعد بتنفيذ طلبه.

وأردف، أنه حتى هذه اللحظة لم يتم تقديم عقود التجديد للاعب لتوقيعها وفي نفس الوقت لم يحدث أي جديد والحارس كان لديه أكثر من عرض خارجي.

واختتم حديثه قائلًا، إن بيراميدز يريد ضم اللاعب وحدث تواصل مباشر معه وأخيرًا العرض الفرنسي تم تجديده مرة أخرى.