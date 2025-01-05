إعلامي يكشف موقف «كولر» بشأن ثلاثي الأهلي

كشف الإعلامي محمد فاروق عن قرار كولر بشأن ثلاثي فريق الأهلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب محمد فاروق: “كولر يبلغ الأهلي بإنهاء التعاقد مع ثلاثي الفريق الأول”.



استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على الإطاحة بثلاثي الفريق الأول في الانتقالات الشتوية الجارية.

ويعيش المارد الأحمر أوقات مضطربة في ظل النتائج المتراجعة خلال الفترة الأخيرة وأبرزها خسارة شباب بلوزداد بهدف دون رد، إلى جانب التعثر في الدوري المصري الممتاز.

واستقر كولر على الاستغناء عن خدمات خالد عبد الفتاح بعد ما فشل في تقديم نفسه بشكل جيد واستغلال الفرص في المباريات الأخيرة.

كما فقد محمود عبد المنعم كهربا جميع الفرص المتاحة للاستمرار في الفريق لعدم الجاهزية الفنية والبدنية الى جانب الأداء الباهت أمام باتشوكا المكسيكي.

فيما يتمثل القرار الثالث بصدمة غير متوقعة برفض إعادة قيد الدولي التونسي علي معلول والذي اقترب من العودة إلى الملاعب بعد الإصابة الطويلة.

ويرى “كولر” أن عامل السن إلى جانب تأثير الإصابة الطويلة سيقفان أمام إمكانية العودة القوية التونسي.

ومن المنتظر أن يتم حسم الموقف النهائي لعلي معلول بعد اجتماع ثلاثي بين كولر ولجنة التخطيط ومحمود الخطيب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سموحة القادمة في الدوري الممتاز.





موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة أمام منافسه سموحة في الرابعة عصر يوم الثلاثاء المقبل الموافق يوم 7 من شهر يناير الجاري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتذاع مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.