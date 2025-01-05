قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أعمال شهر رجب .. تعرف على أفضلها وداوم عليها
هشام حنفي: لهذا السبب الأهلي يحتاج لعودة حسام البدري
أعلى سعر للدولار في البنوك اليوم الأحد 5-1-2025
«حتحوت» يكشف أسباب الخلاف بين محمود الخطيب وكولر
عروض قطرية وسعودية لـ أكرم توفيق.. وأرقام الأهلي بعيدة عن طلبات اللاعب
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم الأحد 5-1-2025
هل تلقين الميت له أصل في الشرع؟ .. دار الإفتاء تجيب
واشنطن تبدأ تجهيز قاعدة عسكرية في «عين العرب» شمال سوريا
القومي للاتصالات: 90% من الهواتف الموجودة في مصر آخر عامين مهربة
«ماسكين في زيزو بس».. «الدردير» يعلق على موقف أكرم توفيق من التجديد للأهلي
الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل اتصال بلينكن وعبدالعاطي حول غزة وسوريا
وسط ترقب بيراميدز.. هل يجدد حمزة علاء عقده مع الأهلي؟.. هذا موقف اللاعب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ديني

هل تلقين الميت له أصل في الشرع؟ .. دار الإفتاء تجيب

تلقين الميت
تلقين الميت
محمد شحتة
×

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يُسَنُّ تلقينُ الميت بعد الدفن؛ لما روي عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وحكيم بن عمير -وهم من قدماء التابعين من أهل حمص- قالوا: "إذا سُوِّيَ على الميت قبره وانصرف الناس عنه كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره: يا فلان، قل: (لا إله إلا الله، اشهد أن لا إله إلا الله) ثلاث مرات، يا فلان قل: (ربي الله، وديني الإسلام، ونبيي محمد صلى الله عليه وآله وسلم)، ثم ينصرف". رواه سعيد بن منصور في "سننه".

واستشهدت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: ما حكم الشرع فيما يُعْرَف بتلقين الميت بعد دفنه؟ بما رُوي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: إذا أنا متّ فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نصنع بموتانا، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «إذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ فَسَوَّيْتُمُ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: يَا فُلَانُ ابْنَ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلَا يُجِيبُ، ثُمَّ يَقُولُ يَا فُلَانُ ابْنَ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَاعِدًا، ثُمَّ يَقُولُ: يَا فُلَانُ ابْنَ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: أَرْشِدْ رَحِمَكَ اللهُ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، فَلْيَقُلِ: اذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ وَيَقُولُ: انْطَلِقْ مَا نَقْعُدُ عِنْدَ مَنْ قَدْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ، فَيَكُونُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ حَجِيجَهُ دُونَهُمَا»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أُمَّهُ؟ قَالَ: «يَنْسُبُهُ إِلَى حَوَّاءَ عَلَيْهَا السَّلَامُ، يَا فُلَانُ ابْنَ حَوَّاءَ».

وقال الإمام النووي رحمه الله في "الروضة" (2/ 138، ط. المكتب الإسلامي) و"المجموع" (5/ 304، ط. دار الفكر): [قد اتفق علماء المحدثين وغيرهم على المُسَامحة في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب، وقد اعتضد بشواهد من الأحاديث؛ كحديث: «اسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ». ووصية عمرو بن العاص رضي الله عنه وهما صحيحان، ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا في زمن مَنْ يُقْتَدَى به وإلى الآن] اهـ.

الميت دار الإفتاء دفن الميت تغسيل الميت تلقين الميت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

منخفض جوي قادم .. أمطار غزيرة تضرب هذه المحافظات بعد ساعات

اجازة عيد الميلاد

رسميا.. مجلس الوزراء يحدد موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

رئيس الوزراء

مدفوعة الأجر.. موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025 للقطاعين العام والخاص

سقوط امطار

72ساعة قاسية| الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة وأمطار غزيرة بهذه المناطق

ضرائب التليفونات

جمارك مطار القاهرة: لو معاك تليفون هدية هيدخل دون ضرائب

عمر مرموش

عمر مرموش يرد على أنباء انتقاله إلى مانشيستر سيتي

كولر

وصفه بكلمة غير متوقعة| نجم الأهلي يوجّه طلبًا عاجلا لإدارة النادي يخص كولر

جوميز

مدرب الزمالك السابق.. حقيقة إقالة جوزيه جوميز من تدريب الفتح السعودي

ترشيحاتنا

نانسي عجرم

كم يبلغ سعره| نانسي عجرم تتألق بفستان فاخر في موسم الرياض: أنا بجنن

مي عمر

قصير ولافت.. مي عمر تثير ضجة في أحدث ظهور

بذور الكتان

فوائد بذور الكتان.. تحمي من مرض خطير

بالصور

كم يبلغ سعره| نانسي عجرم تتألق بفستان فاخر في موسم الرياض: أنا بجنن

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

كارول سماحة تكشف عن عمرها الحقيقي وتتعامل مع تحدياته: هذا الرقم لا يعكس طاقتي

كارول سماحة
كارول سماحة
كارول سماحة

في عيد ميلادها.. 10 صور أثارت ضجة لـ هنا الزاهد

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

خلال 2024.. إعادة إحلال وتجديد وترميم 100 مسجد بـ7 مليارات جنيه بالمنيا

حصاد مديرية أوقاف المنيا
حصاد مديرية أوقاف المنيا
حصاد مديرية أوقاف المنيا

فيديو

اقفلوا بوقكوا و أنا بومب

بعد ظهوره بوزن زائد.. خالد الصاوي يروى تفاصيل إصابته بشلل فى المعدة

ياسمين فتح الله

إعلان حالة الطوارئ في الصين.. فيروس جديد يثير القلق

إيناس مكي ووالدتها

كانت بنتي .. إيناس مكي تروي كواليس وفاة والدتها

مرض فيكساس

مرض فيكساس النادر يصل مصر.. أبرز أعراضه والمعرضين للاصابة به

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: نفسك في إيه؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

المزيد