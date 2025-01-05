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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

بحبك بالزاف وأنتِ عارفة.. رامي رضوان يهنئ دنيا سمير غانم لنجاح «مكسرة الدنيا»

رامي رضوان ودنيا سمير غانم
رامي رضوان ودنيا سمير غانم
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هنّأ الإعلامي رامي رضوان زوجته الفنانة دنيا سمير غانم بمناسبة انطلاق عروض مسرحيتها الجديدة “مكسرة الدنيا”، معبرًا عن حبه وفخره بها قائلًا: “بحبك بالزاف وأنتِ عارفة”.


 

من جانبها، أعربت دنيا سمير غانم عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال الإيجابية على العرض الأول، مؤكدة أن فريق العمل بذل مجهودًا مضاعفًا خلال البروفات، قائلة: “حطينا مجهود زيادة أوي في البروفات عشان الناس تتبسط، عندنا أغاني كمان تعبنا فيها جدًا جدًا”.


 

وشهدت المسرحية حضورًا جماهيريًا كبيرًا، ورفعت شعار “كامل العدد” منذ يومها الأول.

وتجسد دنيا شخصية “حلويات”، وهي قائدة فريق سيرك يعيش في مدينة بسيطة،تدور أحداث المسرحية في إطار موسيقي استعراضي حول تحدي كبير تواجهه “حلويات”، فإما أن تحقق نجاحًا غير مسبوق في عرضها الأخير أو يخسر السيرك موقعه لصالح مشروع تجاري.


 ونشرت دنيا سمير غانم البوستر الدعائي للمسرحية عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وكتبت معلقة: “مسرحية مكسرة الدنيا من 3 إلى 7 يناير على مسرح محمد العلي فى موسم الرياض .. إن شاء الله تعجبكم”.

مسرحية مكسرة الدنيا من بطولة دنيا سمير غانم ومحمد ثروت وسامي مغاوري ، ويستمر عرضها من 3 يناير إلي 7 من الشهر ذاته .

من ناحية أخرى تستعد دنيا سمير غانم لعرض فيلمها الجديد روكي الغلابة، خلال موسم الصيف المقبل .

ويشارك في بطولة الفيلم بجوار دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح، الفنان محمد ثروت وعدد كبير من الفنانين، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكى.

سمير غانم الرياض رامي رضوان دنيا سمير غانم

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