بدء محاكمة ابنة رجل أعمال بتهمة النصب والاحتيال.. بعد قليل

تبدأ بعد قليل محكمة جنح مصر الجديدة، أولى جلسات محاكمة ابنة رجل أعمال شهير بتهمة النصب والاحتيال على رجل أعمال، في 200 مليون جنيه قيمة أسهم في البورصة تبين أنها وهمية.

تفاصيل القضية..

أحالت النيابة العامة في القاهرة، ابنة رجل الأعمال شهير للمحاكمةفي القضية رقم 10711 لسنة 2024 جنح مصر الجديدة، لاتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية تخطت الـ200 مليون جنيه من رجل أعمال.

وجاء في التحقيقات، أن محامي المجني عليه تقدم ببلاغ تضرر خلاله من المتهمة، لافتًا إلى أن موكله قام بسداد 200 مليون جنيه للمتهمة قيمة أسهم، وفي المقابل لم تقم المتهمة بنقل ملكية الأسهم المباعة ليتبين أنها أسهم وهمية.