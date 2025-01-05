قصة كفاح أم حملت ابنها لتحقيق حلمه من رياض الأطفال حتى الجامعة.. فيديو

روت السيدة زينب الشربيني، على رحلتها مع ابنها من مرحلة رياض الأطفال حتى الآن، قائلة: “فى المرحلة الابتدائية كنت أحمل ابني المعهد الديني فى الدقهلية، وكل يوم كنت بطلع من بيتنا علشان أصل لدمياط”.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “منذ المرحلة الابتدائية وابني كان لديه الفقرة السفلية ملتصقة ببعضها، وتم عمل العديد من العمليات الجراحية المؤلمة له، وفجأة عظامه كانت تنكسر لوحده، ومكنش ليه إلا الجبس”.

وتابعت: “كنت عارفة حالته وحاسة به، وكنت بخاف عليه وأنا فقط اللي كنت بشيله، وهو ليس ابني الوحيد، والزوج موجود ولكنه يعمل بشكل مستمر، وكنت حريصة على استكمال تعليمه".