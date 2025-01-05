قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من كورونا إلى فيروس نورو.. أوبئة العصر تضرب بقوة وتحذيرات من القادم
الرقابة المالية: 82.3 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
وزير البترول أمام الشيوخ: وصول حفار جديد لحقل ظهر لاستخراج 220 مليون قدم مكعب في اليوم.. وزيادة مساهمة الثروات المعدنية في الناتج المحلي إلى 6%
أسعار الذهب الآن في مصر
سحب رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الساعات المقبلة
مفيش عملية.. تطورات الحالة الصحية لـ لطفي لبيب
الصحة تنشر قائمة أطعمة تتسبب في زيادة فرص الإصابة بالسرطان
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية للمواطنين بشأن طقس الساعات القادمة
أرادوا اعتقاله بسبب جرائم الإبادة الجماعية.. كيف هرب جندي إسرائيلي من البرازيل؟
جنايات المحلة تؤيد حكم إعدام سـ.فاح الغربية
بـ30 مليار جنيه.. إشادة برلمانية بمبادرة دعم الصناعة الوطنية.. نواب: قفزة لصالح الاقتصاد الوطني.. وتعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية
الثلاثاء إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة أعياد الميلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

في زيارة مفاجئة.. وزير الكهرباء يتفقد محطة شمال القاهرة "المركبة"

وزير الكهرباء فى محطة شمال القاهرة المركبة
وزير الكهرباء فى محطة شمال القاهرة المركبة
وفاء نور الدين
×

 واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جولاته الميدانية إلى جميع مواقع العمل والإنتاج، وقام اليوم الأحد بزيارة ميدانية مفاجئة إلى محطة شمال القاهرة "المركبة " لتوليد الكهرباء بقدرة 1500 ميجاوات بمنطقة السواح والتى تمثل 25% من إجمالي الطاقة الإنتاجية لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلى للتشغيل ومعدلات الأداء واستهلاك الوقود المستخدم.


بدأ الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية باستعراض خطة العمل ونمط التشغيل ومدى تأثير ذلك على معدلات استخدام الوقود والطاقة المنتجة، وقام بتفقد وحدات التوليد بمحطة شمال القاهرة، وكذلك غرفة التحكم الرئيسية بالمحطة، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل والصيانة بالمحطة حول كفاءة عمل الوحدات وإجمالي الطاقة المولدة ومقارنة ذلك بمعدلات استهلاك الوقود، بالإضافة إلى خطة الصيانة والجداول الزمنية للتنفيذ والتنسيق والربط مع مركز التحكم ومدى الاستجابة وسرعة تلبية احتياجات الشبكة القومية الموحدة للكهرباء، لاسيما فى أوقات الذروة، وتطرق الدكتور عصمت إلى خطة مواجهة الأعطال ومعدلاتها ومستوياتها المختلفة وسرعة استجابة فرق العمل فى إطار الخطة العامة لتحقيق جودة التشغيل، وكذلك الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية والبرامج التدريبية لتطوير أداء العاملين والحرص على تطبيق أقصى درجات الحماية لهم أثناء العمل.

قال الدكتور محمود عصمت أن هناك رؤية واضحة تشمل خطة عمل لرفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات أداء وتشغيل محطات التوليد وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية للفقد الفنى، موضحا أن الزيارات الميدانية إلى محطات توليد الكهرباء كشفت عن ضرورة الاهتمام بالصيانة وإعادة النظر فى الآليات المتبعة فى البرامج والتوقيتات والجداول الزمنية، وكذلك تدريب العاملين وصياغة برامج متخصصة لكل قطاع وأهمية التنسيق بين جميع القطاعات القائمة على تشغيل المحطات وضرورة التدخل قبل خروج الوحدات ومتابعة ذلك على كافة المستويات لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة وضمان التشغيل الآمن والمستقر ، وتحسين مؤشرات الأداء ، وكذلك تفعيل دور لجان الأعطال، والسلامة والصحة المهنية، والتفتيش ومراقبة الجودة للحفاظ على بيئة عمل آمنة وتحقيق التشغيل الإقتصادى.

أضاف الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة والارتقاء بمستوى الخدمة الكهربائية من أهم محددات تقييم الاداء والعمل على كافة المستويات الوظيفية، مشيرا إلى استمرار خطة العمل الحالية لتحقيق التشغيل الاقتصادي للشبكة القومية للكهرباء، موضحا أن الجولات الميدانية والوقوف على الواقع الفعلي فى كافة مواقع العمل ضرورة حتمية لتحقيق الأهداف المرجوة فى إطار استراتيجية الطاقة.

وزير الكهرباء الطاقة محطة شمال القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف منحة عيد الميلاد لـ العمالة غير المنتظمة

1000 جنيه لكل مواطن.. أماكن صرف منحة «العمالة غير المنتظمة» بمناسبة عيد الميلاد

الأرصاد

15محافظة في مرمى الأمطار اليوم.. منخفض جوي يضرب البلاد والأرصاد تحذر

الصلاة

أتكاسل عن صلاة الفجر لشدة البرد فهل على إثم؟.. علي جمعة يجيب

سقوط امطار

تحذير شديد اللهجة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 5-1-2025

بسمة بوسيل

الثالث خلال شهرين.. بسمة بوسيل تتعرض لحادث سير

شقق الإسكان تسليم فوري

شقق جاهزة للتسليم الفوري دون أولوية في 3 محافظات| إليك التفاصيل كاملة

بغداد بونجاح

الشمال القطري يكشف حقيقة الصفقة التبادلية مع الأهلي

ترشيحاتنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوفد مندوبا لحضور احتفال "الأقباط الإنجيليين" بعيد الميلاد

وزير الكهرباء فى محطة شمال القاهرة المركبة

في زيارة مفاجئة.. وزير الكهرباء يتفقد محطة شمال القاهرة "المركبة"

الأنبا اكسيوس

تدشين كراسي مذابح كنيسة السيدة العذراء بالمنصورة

بالصور

بملابس البيت.. أصالة كامل تكشف عن حملها بجلسة تصوير مع زوجها

أصالة كامل
أصالة كامل
أصالة كامل

الوسط الفني في 24 ساعة.. سبب وفاة شعبولا وزيارة شيخ الأزهر لـ رشوان توفيق

وزير الأوقاف والفنان رشوان توفيق
وزير الأوقاف والفنان رشوان توفيق
وزير الأوقاف والفنان رشوان توفيق

كرفس وبيض مسلوق.. أطعمة تقاوم الجوع

طعمة تقاوم الجوع
طعمة تقاوم الجوع
طعمة تقاوم الجوع

نائب رئيس جامعة الزقازيق يفتتح ندوة المشروعات الخاصة بكلية الزراعة |صور

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

فيديو

إيناس مكي وشقيقها

إيناس مكي وذكريات صعبة مع وفاة والدتها: “كانت بنتي وأنا أمها”

البالوعات

القبض على عصابة سرقة أغطية بالوعات الصرف بالإسماعيلية

اعتزال لطفي لبيب

مش همثل تاني وكان لازم أزور العراق.. لطفي لبيب يكشف سبب اعتزاله الفن

نانسي عجرم

نانسي عجرم تفاجئ جمهورها بسبب البرد: «اسمحولي ألبس جاكيت»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفن والشعب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: نفسك في إيه؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

المزيد