قرب الانتهاء من رفع كفاءة طريق شرق العوينات بتكلفة 3 مليارات جنيه

أعلنت محافظة الوادى الجديد عن قرب الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد طريق الداخلة - شرق العوينات، الذى يتم إعادة تأهيله ورفع كفاءته بطول 375 كم وتوسعته من 7 أمتار إلى 23 مترا ليصبح طريقا مزدوجا بواقع 6 حارات، بتكلفة 3 مليارات جنيه، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية الجارى تنفيذها على أرض المحافظة.

وقال اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الإقليم، إن المشروع ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى الدفاع والنقل لتنفيذ تصديق رئيس الجمهورية لإعادة تأهيل ورصف طرق بنطاق المحافظة بأطوال 815 كم، وذلك لتيسير حركة المواطنين ودفع عجلة التنمية والاستثمار على أرض المحافظة.

وأضاف محافظ الوادى الجديد، أنه تم تخصيص أكبر ميزانية تنموية لدعم شبكة الطرق بالمحافظة، من أجل استكمال منظومة التنمية المستدامة، والتى تتضمن عددا كبيرا من المشروعات القومية والاستراتيجية، ومنها شبكات الطرق التى شهدت طفرة إنشائية شملت تنفيذ عدد من المحاور الرئيسية لربط المحافظة بباقى محافظات الجمهورية.