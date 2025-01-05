“كامل العدد”.. نفاد تذاكر مسرحية الباشا لـ كريم عبد العزيز

نفدت تذاكر مسرحية "الباشا" بطولة النجم كريم عبد العزيز، منذ بداية عرضها حتى آخر يوم عرض ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث رفعت شعار Sold out .

في سياق آخر كشف الفنان كريم عبدالعزيز كواليس مسرحية الباشا حيث أكد سعادته بنجاح المسرحية وإقبال الجمهور السعودي عليها.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج الحكاية: "ردود الأفعال حاجة تفرح وتشرف ولتاني سنة على التوالي فرحان برد فعل الجمهور السعودي".

وتابع: "حابب أشكر المستشار تركي آل الشيخ على الدعم وحسن الضيافة وما قدمه لنجاح هذه المسرحية ، فالمسرح فيه إمكانيات كبيرة جداً ".

كما نشر كريم، برومو مسرحية "الباشا" عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، لتوجه له الفنانة ريهام عبد الغفور التهنئة، وكتبت: "مبروك يا كيكو حبيبي"، وهنأته الفنانة نيللي كريم، وكتبت: "مبروك يا حبيبي ألف مبروك"، كما تفاعل الفنان عمرو عبدالعزيز، وكتب: "مبروك يا حبيبى و بالنجاح ان شاء الله"، وغيرهم من النجوم.

أبطال مسرحية الباشا

جدير بالذكر أن مسرحية "الباشا" من بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، ويزو، هيدي كرم، هنا الزاهد، وحاتم صلاح، وهى من إخراج رامي إمام، والأغاني التي عُرضت في المسرحية من تأليف تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.

قصة مسرحية الباشا

تدور أحداث مسرحية "الباشا" في إطار كوميدي، حول أبو المعاطي الباشا وأسرته البسيطة، التي تعيش في غرفة متواضعة على سطح مبنى قديم، تتحول حياتهم حين ينتقلون إلى فيلا المليارديرة ليلى الصياد، ليواجهوا سلسلة من المفارقات الاجتماعية الساخرة.