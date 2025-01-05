لا غنى عنه.. شوبير يطالب بعودة نجم الأهلي السابق

الأحد 05/يناير/2025 - 05:03 م 1/5/2025 5:03:33 PM

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن تطورات جديدة في ملف التعاقدات بالنادي لأهلي خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وقال أحمد شوبير: «في ناس كتيرة دلوقتي بتتكلم على عودة الثلاثي أحمد عبدالقادر ومحمد شريف وأليو ديانج لصفوف الأهلي مرة أخرى».

وتابع شوبير: «أنا شخصيا شايف إن ديانج لاعب لا غنى عنه في وسط ملعب الأهلي دي وجهة نظري الشخصية».

وأضاف شوبير: «نصف ملعب فيه ديانج ومروان عطية شكرا أصبح نص ملعب حديدي قفلته بالضبة والمفتاح».

واختتم «عموما الأهلي يسارع الخطى من أجل إتمام التعاقدات عشان يخلص القصة ومش عايز يستنى كتير وتحصل مشكلة مع جماهيره».