+ 90.. بيراميدز يفوز على الترجي التونسي 2\1 في دوري ابطال أفريقيا

نجح نادي بيراميدز في الفوز على الترجي التونسي بنتيجة 2-1، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة في الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

سجل هدفي بيراميدز كل من مصطفى فتحي وإبراهيم عادل في الدقيقتين 90 ، 90+2، وسجل هدف الترجي التونسي يوسف بلايلي في الدقيقة 56.

وبتلك النتيجة رفع بيراميدز رصيده للنقطة 7 في المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة، وتوقف رصيد الترجي عند النقطة 7 بالمركز الأول للمجموعة.

تشكيل الفريقين

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز المصري، والروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني للترجي التونسي، التشكيل الرسمي لمباراة الفريقين مساء اليوم الأحد.

وفيما يلي تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أحمد توفيق - محمد حمدي.

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة – وليد الكرتي.

خط الهجوم: إبراهيم عادل - صديق إيجولا – فيستون مايلي.

ودخل الترجي مباراة اليوم بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: محمد بن علي - حمزة الجلاصي - محمد أمين توجاي - محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: روجير اهولو- حسام تقا - عبد الرحمن كوناتي.

خط الهجوم: يان ساس - إلياس موكوانا - يوسف البلايلي.