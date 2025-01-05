التهاني تنهال على البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد.. رئيس الحكومة والدفاع والعدل أبرزهم

-البابا تواضروس :

-المصريين بكل طوائفهم على قلب رجل واحد

-القوات المسلحة ستظل حصناً منيعاً لمصر وشعبها

وسط أجواء المحبة والوطنية وتلاحم النسيج الوطني ، إستقبل لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية العديد من القيادات والرموز الوطنية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ، نستعرض أبرز لقاءات اليوم .



قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وذلك خلال زيارة له مساء اليوم لمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي.

قدم الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يرافقه الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأكد الفريق أول عبد المجيد صقر أن مصر ستظل بنسيجها الوطنى نموذجاً فريداً لكل الشعوب وموطناً للأديان ورمزاً للتماسك والتسامح والأخوة ، معرباً عن اعتزاز القوات المسلحة بالمواقف الوطنية لقداسة البابا تواضروس الثانى ، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر والمصريين بالأمن والإستقرار .

من جانبه قدم قداسة البابا تواضروس الثانى الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة على جهودهم الوطنية المخلصة، مؤكداً أن المصريين بكل طوائفهم على قلب رجل واحد فى سبيل الحفاظ على الأمن والإستقرار ومواجهة كافة التحديات التى تواجه الوطن , متمنياً دوام التوفيق لمصرنا الغالية وقواتها المسلحة الباسلة التى ستظل حصناً منيعاً لمصر وشعبها.

الهيئة الوطنية للإعلام

فيما أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلمانى بيان تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، والمسيحيين المصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقد جاء في البيان : تتوجه الهيئة الوطنية للإعلام بالتهنئة لجميع المصريين الأقباط شركاء الوطن بمناسبة عيد الميلاد. المجيد ، داعين الله أن يحفظ بلادنا وأن يسبغ عليها نعمة الأمن والاستقرار.

هيئة قضايا الدولة

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد، المستشار عبد الرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، يرافقه وفد من أعضاء الهيئة، وذلك لتقديم التهنئة لقداسة البابا بعيد الميلاد المجيد.

كما استقبل قداسته المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وبرفقته وفد من قيادات الوزارة، وذلك لتقديم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

رئيس مجلس الشيوخ

واستقبل ايضا قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وبرفقته وفد من قيادات المجلس.

رئيس هيئة النيابة الإدارية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد، المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، يرافقه وفد من أعضاء هيئة النيابة الإدارية، حيث قدموا التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

محافظ البنك المركزي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد، حسن عبد الله محافظ البنك المركزي الذي قدم التهنئة لقداسته بعيد الميلاد المجيد.

وزير الرى والمالية

كما استقبل قداسته وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، و أحمد كجوك وزير المالية، يرافقه وفد من قيادات الوزارة، وذلك لتقديم التهنئة لقداسة البابا بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

