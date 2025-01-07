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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

أمراض لا تتوقعها.. مخاطر الدفاية في البرد

الدفاية
الدفاية
ريهام قدري
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استخدام الدفايات في فصل الشتاء يوفر الدفء والراحة، لكنه قد يحمل بعض المخاطر إذا لم تُستخدم بشكل صحيح. إليك أبرز المخاطر وكيفية تجنبها:

1. خطر الاختناق بسبب نقص الأكسجين

الدفايات التي تعمل بالغاز أو الفحم يمكن أن تؤدي إلى تقليل نسبة الأكسجين وزيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون وأحيانًا أول أكسيد الكربون (غاز سام).

الحل:

تأكد من وجود تهوية جيدة في الغرفة.

لا تستخدم الدفاية أثناء النوم أو في الأماكن المغلقة تمامًا.

2. خطر الحريق

ترك الدفاية تعمل لفترات طويلة أو وضعها قرب مواد قابلة للاشتعال (مثل الأثاث أو الستائر) قد يسبب حرائق.

الحل:

ضع الدفاية على سطح مستوٍ وبعيدًا عن الأشياء القابلة للاشتعال.

لا تتركها تعمل دون مراقبة.

3. الحروق

قد يسبب لمس الدفاية الساخنة مباشرة إصابات، خاصة للأطفال أو الحيوانات الأليفة.

الحل:

استخدم دفايات مزودة بحواجز للحماية.

ضع الدفاية في مكان يصعب الوصول إليه.

4. الجفاف ومشاكل الجهاز التنفسي

تسبب بعض الدفايات (مثل دفايات الهواء الساخن) جفاف الهواء، مما يؤدي إلى جفاف الجلد وتهيج الجهاز التنفسي.

الحل:

استخدم مرطب هواء في الغرفة.

اشرب كميات كافية من الماء.

5. الأعطال الكهربائية

قد تتسبب الدفايات الكهربائية في حدوث التماسات أو ارتفاع حرارة الكابلات إذا لم تكن مطابقة للمواصفات.

الحل:

استخدم دفايات معتمدة وآمنة.

تأكد من عدم توصيلها بمقابس كهربائية ضعيفة.

توصيات عامة:

افحص الدفاية بشكل دوري للتأكد من سلامتها.

استخدم أجهزة إنذار للحرائق وللكشف عن غاز أول أكسيد الكربون.

اتبع إرشادات الاستخدام الموجودة في دليل الدفاية.


الالتزام بهذه النصائح يقلل المخاطر ويضمن استخدام الدفاية بأمان.

الأكسجين الشتاء الدفايات استخدام الدفايات

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