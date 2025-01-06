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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

رحيل أكبر معمرة في العالم عن 116 سنة

توميكو إيتوكا
توميكو إيتوكا
يمنى عبد الظاهر
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شهدت اليابان وفاة أكبر معمرة في العالم، وفقًا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية وهي توميكو إيتوكا التي رحلت عن عمر يناهز الـ116 عاما، وقد وافتها المنية في دار للرعاية بمدينة أشيا، الواقعة في مقاطعة هيوجو وسط اليابان، بحسب ما أفاد به مسؤولون في المدينة.
 

وتوفيت أكبر معمرة في العالم اليابانية ،وقد  أعلنت السبت مدينة آشيا جنوب اليابان، والتي كانت هذه السيدة من سكانها. ونعاها رئيسالبلدية ريوسوكي تاكاشيما قائلا: "منحتنا السيدة إيتوكا الشجاعة والأمل طوال حياتها الطويلة". وأضاف المسؤول البالغ 27 عاما "نشكرهاعلى ذلك".


 

وُلدت توميكو إيتوكا، حاملة لقب أكبر معمرة في العالم، في 23 مايو 1908، وعاصرت أحداثًا تاريخية مهمة، وعُرفت «إيتوكا» بحبها للموزومشروب «كالبيس» الياباني بنكهة الزبادي، وهما من بين الأطعمة التي ربما ساهمت في طول عمرها بحسب بعض الآراء، وتشيرالمعلومات الواردة من موسوعة جينيس الأمريكية للأرقام القياسية إلى أنها تزوجت في العشرينيات من عمرها، وأنجبت أربعة أبناء: ابنتينوولدين.

موسوعة غينيس توميكو إيتوك اكبر معمرة ف اليابان مدينة اشيا سكان اليابان

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