بيع سمكة تونة في اليابان بمليون ونصف دولار

شهد سوق الأسماك الشهير في طوكيو في يوم ٥ يناير ٢٠٢٥ بيع سمكة تونة زرقاء الزعنفة تزن 276 كيلوغرامًا بمبلغ 207 ملايين ين ياباني، أي ما يعادل حوالي 1.3 مليون دولار أمريكي.

هذا المزاد السنوي يقام تقليديًا في بداية العام، ويعتبر مؤشرًا على التفاؤل بالعام الجديد، السمكة التي تم اصطيادها قبالة سواحل منطقة أوما في محافظة أوموري، معروفة بجودة أسماكها العالية.

المشتري، مجموعة "أونوديرا" التي تدير مطاعم سوشي فاخرة حاصلة على نجوم ميشلان، تخطط لتقديم هذه السمكة في فروعها المختلفة.

يذكر أن هذا السعر يعد ثاني أعلى مبلغ يدفع مقابل سمكة تونة في تاريخ هذه المزادات، حيث سجل الرقم القياسي السابق في عام 2019 بمبلغ 333.6 مليون ين (حوالي 2.1 مليون دولار آنذاك).

تعتبر أسماك التونة زرقاء الزعنفة من الأنواع الفاخرة والمطلوبة بشدة في المطبخ الياباني، خاصة في إعداد السوشي والساشيمي. على الرغم من تصنيفها كنوع مهدد بالانقراض منذ عام 2014، إلا أن تقارير تشير إلى زيادة أعدادها في السنوات الأخيرة.