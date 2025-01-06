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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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توك شو

خبير يكشف حالة الطقس في الفترة المقبلة ونصائح بارتداء الملابس الثقيلة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم
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كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد شهدت اليوم تساقط أمطار على السواحل الشمالية وبعض مناطق الوجه البحري.

 وأشار إلى أن فرص سقوط الأمطار تستمر بشكل خفيف على مدن الساحل الشمالي ومحافظات الوجه البحري، موضحًا أن الأحوال الجوية ستشهد استقرارًا بدءًا من يوم الثلاثاء، مع تسجيل درجات حرارة في المعدلات الطبيعية، حيث تصل العظمى إلى حوالي 20 درجة مئوية.

استقرار في الأحوال الجوية

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع على قناة "القاهرة والناس"، أكد القياتي أن شهر يناير وبداية فبراير يمثلان عادةً ذروة فصل الشتاء، حيث تُسجل أقل درجات حرارة على مدار العام. 

ومع ذلك، فإن التوقعات تشير إلى أن هذا الشتاء سيكون ضمن المعدلات المعتادة، دون ظواهر جوية شديدة التطرف.

توقعات درجات الحرارة

أوضح القياتي أن الشتاء الحالي يتميز بتقلبات طبيعية، حيث ستتراوح درجات الحرارة العظمى نهارًا بين 20 درجة مئوية، بينما تنخفض الصغرى ليلاً إلى حوالي 10 درجات مئوية. وأضاف: “سيكون هناك أيام ذات درجات حرارة منخفضة وأخرى معتدلة، وهو ما يعكس نمط الشتاء المعتاد في مصر”.

ونصح الدكتور محمود القياتي المواطنين بتوخي الحذر خلال فترات الليل والصباح الباكر، خاصةً في المناطق المفتوحة أو الريفية، وارتداء الملابس الثقيلة لتجنب التعرض لنزلات البرد.

 وأكد أن استقرار الطقس بدءًا من منتصف الأسبوع سيكون فرصة للقيام بالأنشطة اليومية بشكل أفضل.

حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية سقوط الأمطار

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