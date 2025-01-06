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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

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عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم شمالي الضفة الغربية

غزة
غزة
البهى عمرو
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عرضت قناة القاهرة الإخبارية بثا مباشرا، لـ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم شمالي الضفة الغربية.

كما عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الصحة الفلسطينية، أعلنت وفاة طفل رضيع نتيجة الظروف المناخية القاسية والبرد القارس الذي يعانيه القطاع، كما أعلنت ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن البرد القارس في قطاع غزة إلى 8 حالات.

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، غارات إسرائيلية دموية في غزة والجيش يقتل عسكرياً تابعاً للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية.

ووفقا للتقرير، شيّع الفلسطينيون أمس الأحد جثامين ستة أشخاص استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة يوم السبت، بينهم مراهق يبلغ من العمر 15 عامًا.
 

وفي سياق متصل، اختلفت إسرائيل وحركة "حماس" يوم أمس الأحد بشأن تفاصيل اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة المحتجزين لدى الحركة الفلسطينية.

وقال مسؤول في حماس، إن الحركة وافقت على قائمة تضم 34 محتجزًا إسرائيلية سيعادون ضمن اتفاق قد يؤدي في نهاية المطاف إلى وقف إطلاق النار.

وصرّح القيادي الذي اشترط عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس بأن "حماس وافقت على الإفراج عن 34 أسيرا إسرائيليا ضمن قائمة قدمتها إسرائيل عبر الوسطاء في إطار المرحلة الأولى من صفقة لتبادل الأسرى في إطار اتفاق لوقف النار، وأبلغنا الوسطاء بالموافقة".

وأضاف أن القائمة تشمل "كل النساء وكل المرضى وكل الأطفال وكبار السن الأسرى الإسرائيليين لدى حماس وفصائل المقاومة"، موضحا أن "حماس وافقت على الإفراج عن الـ34 أسيرا سواء كانوا أحياء أو موتى"، دون مزيد من التفاصيل.


 

الصحة الصحة الفلسطينية الضفة الغربية القاهرة الإخبارية

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