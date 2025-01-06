بعد التعادل السلبي بين الزمالك والمصري.. أول قرارات جروس وعلي ماهر

عزز نادي الزمالك ونادي المصري آمالهما في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية، وذلك بعد انتهاء المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية بالتعادل السلبي بدون أهداف.

جروس يرفض

أعرب كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة عن ارتياحه بالتعادل السلبي مع نادي المصري، مشيرًا إلى أن هذه النتيجة عادلة بين الفريقين، رافضًا الحديث عن اللاعبين المنتقلين من صفوف نادي الزمالك أو اللاعبين المطلوب انضمامهم إلا بعد حسم الصفقات بشكل نهائي.

أكد جروس على أن الاجتهاد في التدريبات هو المعيار الأهم للمشاركة في المباريات، مضيفًا أنه ينظر دائمًا إلى الحفاظ على صدارة المجموعة خاصة بعد فوز فريق إنييمبا على فريق بلاك بولز والذي فاز بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف وحيد.

أول قرار لجروس بعد انتهاء المباراة

قرر جروس عدم منح اللاعبين راحة سلبية بعد انتهاء المباراة مع فريق المصري، حيث اتخذ المدير الفني لنادي الزمالك قراره باستئناف تدريبات الفريق اليوم الإثنين على ملعب النادي بصورة طبيعية استعدادًا للقاء المرتقب مع فريق أبو قير للأسمدة يوم الخميس المقبل الموافق 9 يناير 2025 في دور الــ 32 من بطولة كأس مصر حيث ستقام المباراة على استاد القاهرة الدولي.

علي ماهر يغلق صفحة الزمالك

عقب التعادل السلبي مع نادي الزمالك، قام على ماهر، المدير الفني لنادي المصري، بغلق صفحة مواجهة نادي الزمالك والتركيز في المباراة الهامة المرتقبة والتي سيواجه فيها النادي المصري فريق إنييمبا النيجيري يوم الأحد المقبل الموافق 12 يناير 2025، وذلك في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية، وأكد على ماهر على رغبة الجهاز الفني لفريق المصري واللاعبين في حصد بطولة هذا الموسم لإسعاد جماهير بورسعيد العاشقة لكرة القدم.

ترتيب المجموعة الرابعة بعد التعادل بين الزمالك والمصري

بعد انتهاء مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية بتعادل الزمالك مع المصري بدون أهداف، وفوز إنييمبا على فريق بلاك بولز، يواصل نادي الزمالك تصدره المجموعة في المركز الأول برصيد 8 نقاط، ثم يأتي النادي المصري في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وفي المركز الثالث يأتي فريق إنييمبا النيجيري برصيد 4 نقاط، وفي المركز الرابع يأتي فريق بلاك بولز الموزمبيقي برصيد 4 نقاط.