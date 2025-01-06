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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

أخطر أنواع أورام الحنجرة وأعراضه وطرق الوقاية

سرطان الحنجرة
سرطان الحنجرة
ريهام قدري
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 تعتبر أورام الحنجرة الأكثر خطرا بالأورام السرطانية الخبيثة، ولكن أخطر سرطان الحنجرة الحرشفي الخلايا. 

هذا النوع ينشأ عادةً من الخلايا التي تبطن الحنجرة، وقد ينتشر إلى المناطق المجاورة والغدد الليمفاوية، مما يزيد من صعوبة علاجه.


 

الأعراض

1. بحة الصوت المستمرة: قد تكون أولى العلامات، خاصة إذا استمرت لفترة طويلة.


2. صعوبة البلع: الإحساس بوجود كتلة أو ألم عند البلع.


3. التهاب الحلق المزمن: لا يتحسن بالعلاج التقليدي.


4. السعال المستمر: قد يكون مصحوبًا بدم في بعض الحالات.


5. ضيق التنفس: نتيجة تضيق الحنجرة بسبب الورم.


6. تورم الرقبة: بسبب انتشار الورم إلى الغدد الليمفاوية.


7. فقدان الوزن غير المبرر: علامة شائعة في الحالات المتقدمة.

طرق الوقاية

1. الإقلاع عن التدخين: التدخين هو عامل الخطر الرئيسي لسرطان الحنجرة.


2. تجنب شرب الكحول بكثرة: الكحول يزيد من خطر الإصابة خاصة مع التدخين.


3. حماية الحنجرة من المواد الضارة: مثل التعرض المطول للمواد الكيميائية والغبار.


4. اتباع نظام غذائي صحي: غني بالخضروات والفواكه التي تحتوي على مضادات الأكسدة.


5. الفحص الدوري: خاصة إذا كان هناك تاريخ عائلي للإصابة أو عوامل خطر.


6. علاج التهابات الحنجرة المزمنة: وعدم إهمال أي أعراض مستمرة.


7. الابتعاد عن إجهاد الصوت: وتجنب الصراخ أو التحدث لفترات طويلة دون راحة.

التشخيص والعلاج

التشخيص: يتم عبر التنظير، التصوير بالأشعة (CT أو MRI)، وأخذ خزعة لتحديد نوع الورم.

العلاج:

الجراحة (لإزالة الورم أو جزء من الحنجرة).

العلاج الإشعاعي.

العلاج الكيميائي.

العلاج المناعي أو الموجه في الحالات المتقدمة.

العلاج يكون أكثر فعالية عند اكتشاف المرض مبكرًا، لذلك يجب الانتباه لأي تغيرات غير طبيعية في الصوت أو الحنجرة.

سرطان الحنجرة أورام الحنجرة التهاب الحلق المزمن

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