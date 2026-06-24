تحرك جديد يعيد مرموش إلى حسابات نادٍ أوروبي كبير

عاد المهاجم المصري عمر مرموش إلى دائرة اهتمام أحد عمالقة الكرة الأوروبية، بعدما وضعه نادي جالطة سراي التركي ضمن أبرز خياراته الهجومية خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل تحركات النادي لإعادة هيكلة خط هجومه.

وبحسب ما أوردته صحيفة "Haberler" التركية، فقد أبلغ جالطة سراي مهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي بضرورة حسم مستقبله في أقرب وقت، رغم وجود عرض لتجديد عقده، في ظل رغبة الإدارة في وضوح الرؤية بشأن ملف المهاجم الأساسي للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن إدارة النادي التركي بدأت بالفعل في دراسة البدائل المحتملة تحسبًا لرحيل إيكاردي، حيث برز اسم عمر مرموش، مهاجم منتخب مصر، كأحد أبرز المرشحين لتدعيم الخط الأمامي هذا الصيف.

ووفقًا للتقرير، وجهت إدارة جالطة سراي رسالة واضحة لوكيل إيكاردي، مفادها: "في حال عدم اتخاذ قرار حاسم قريبًا، سنبدأ في تفعيل خيارات بديلة لإتمام التعاقد مع مهاجم جديد".

ويأتي مرموش على رأس قائمة المطلوبين داخل النادي التركي؛ في ظل التقارير التي تشير إلى صعوبة حصوله على فرصة مشاركة منتظمة مع مانشستر سيتي خلال الموسم المقبل، رغم انضمامه مؤخرًا إلى صفوف الفريق.

ويخطط جالطة سراي لضم اللاعب على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، خاصة أن مرموش شارك في 36 مباراة مع مانشستر سيتي خلال الموسم الماضي، ساهم خلالها في 11 هدفًا بين تسجيل وصناعة، بينما يمتد عقده مع النادي الإنجليزي حتى عام 2029.