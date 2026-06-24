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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بوجلبان يعتذر عن عدم تولي إدارة الاسكاوتنج بالأهلي

بوجلبان
بوجلبان
حسن العمدة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن التونسي أنيس بوجلبان، تقدم باعتذار لـ سيد عبدالحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الاهلي عن تولي رئاسة إدارة الاسكاوتنج.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية: بوجلبان تحدث مع سيد عبدالحفيظ واعتذر عن عدم تولي إدارة الاسكاوتنج، وعدم قدرته على التواجد في القاهرة باستمرار، كما أن الظروف الحالية غير مهيأة بشكل جيد بالنسبة له.

وأضاف: بوجلبان يرى نفسه مديرًا فنيًا بشكل أكبر من تولي الاسكاوتنج في المرحلة الحالية.

وزاد: تُجري محاولات حالية من جانب سيد عبدالحفيظ لإقناع بوجلبان من أجل تولي ملف الاسكاوتنج، خصوصا أن النادي يرى تميزه للغاية في ملف اكتشاف اللاعبين وسبق ورشح أليو ديانج للأهلي قبل عدة سنوات.

وأكمل: في حالة اعتذار بوجلبان وعدم تولي المسئولية، فأن الاتجاه سيكون لأن تكون جميع عناصر الاسكاوتنج مصريين، أحدهما بالطبع أحمد أبومسلم نجم النادي الأهلي السابق.

أمير هشام الإعلامي أمير هشام التونسي أنيس بوجلبان أنيس بوجلبان عبدالحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الاهلي النادي الاهلي

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