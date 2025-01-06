تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعاً ملحوظاً في منتصف تعاملات اليوم الإثنين، متأثرة بعمليات بيع مكثفة من قبل المستثمرين، خاصة على الأسهم القيادية والمتوسطة وسط ترقب حذر من السوق تجاه التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، خاصة مع تقلبات الأسواق العالمية وقرارات السياسة النقدية.

أداء المؤشرات الرئيسية

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% ليستقر عند مستوى 30,062 نقطة، متأثراً بأداء سلبي لعدد من الأسهم الكبرى وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليصل إلى 37,244 نقطة.

أما مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي"، الذي يعكس أداء الأسهم مع توزيعات الأرباح، فقد تراجع بنسبة 0.37% مسجلاً 13,220 نقطة.

مؤشرات الأسهم المتوسطة والصغيرة

امتدت التراجعات إلى الأسهم المتوسطة والصغيرة، حيث هبط مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى 8,374 نقطة. كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليسجل 11,505 نقطة.

تعرض مؤشر الشريعة الإسلامية لخسائر أكبر نسبياً، حيث سجل تراجعاً بنسبة 0.7% ليستقر عند 3,155 نقطة. كما شهد مؤشر "تميز"، الذي يركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، انخفاضاً بنسبة 0.59% ليستقر عند 10,318 نقطة.