قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرصة عمل.. القومي للطفولة يعلن عن حاجته لمسئول مالي |اعرف الشروط
هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه؟.. نائب رئيس اتحاد العمال يجيب
طريقة التقديم على شقة بنظام التمويل العقاري من البنك (الشروط والخطوات)
مانشستر سيتي يقدم عرضًا تاريخيًا بعقد لمدة خمس سنوات لضم عمر مرموش
هل تشمل تعديلات الإيجارات القديمة تحريك القيمة أم تحرير العلاقة؟ السجيني يوضح
37 يوما | عمرو دياب أمام المحكمة بتهمة صفع شاب
وزارة الخزانة الأمريكية تصدر قرارا جديدا بشأن العقوبات ضد سوريا
عيد ميلاد مجيد.. أبو العينين يهنئ الأقباط من كاتدرائية ميلاد المسيح |فيديو وصور
أجراس وترانيم في احتفالات أقباط الغربية فرحا بأعياد الميلاد المجيد..صور
حقيقة الانتهاء من قانون الإيجار القديم في 2025.. السجيني: البرلمان ملتزم بإصدار التعديلات
خنقها زوجها.. سفارة عربية تتسلم جثمان ضحية شقة مصر الجديدة
بحضور آلاف الأقباط.. أسقف أسيوط يترأس قداس عيد الميلاد المجيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

السوق السعودية تترقب محفزات السيولة لإنهاء الحركة العرضية

اسهم
اسهم
وكالات
×

يُتوقع أن تواصل عمليات جني الأرباح السيطرة على تعاملات السوق السعودية خلال تعاملات اليوم للجلسة الثانية على التوالي، بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسهم البنوك الأسبوع الماضي وقادت مؤشر "تاسي" إلى مستوى 12100 نقطة.

"لا شيء تغير في أساسيات الاقتصاد الإيجابية، ولكن تفاعل الأسهم لم يكن على نفس القدر منذ الفصل الأخير من العام الماضي، ونترقب محفزات قوية للسيولة لإنهاء الحركة العرضية الحالية"، وفق ماري سالم، المحللة المالية لدى "الشرق".

الأسبوع الماضي شهد عمليات تحول هي الأولى منذ شهرين تقريباً في سلوك المتعاملين، حيث اتجهت المؤسسات السعودية إلى إعادة التمركز في الأسهم بصافي مشتريات كبير بلغ 1.2 مليار ريال، مقابل جني أرباح من جانب المتعاملين الأفراد بنفس القيمة تقريباً.

"أرامكو" والبنوك السعودية مفتاح تغيير الاتجاه

ستراقب السوق أداء أسهم البنوك خاصة "مصرف الراجحي" بعدما قاد مؤشر "تاسي" للتراجع أمس بنحو 0.3%.

كما ستنتظر السوق عودة المتعاملين الأجانب، والتي قد تكون إيجابية على سهم "أرامكو" بعد الارتفاعات الأخيرة في سعر النفط.

وتتوقع سالم، أن يتحرك السوق في نطاق عرضي بين مستويات 11800 نقطة، و12400 نقطة على المدى القصير، إلا أنه سيظل رهين هذا النطاق، حيث تسيطر حالة من الترقب على كافة الأسواق العالمية انتظاراً لتنصيب "دونالد ترمب" رئيساً للولايات المتحدة.

ويؤكد أحمد الرشيد، المحلل الأول في صحيفة "الاقتصادية"، هذا الرأي، حيث يتوقع أن تضغط عمليات جني الأرباح على أداء مؤشرات السوق حتى مستويات 11900 نقطة قبل عودة الارتفاعات.

"تحسن أسعار النفط وتوقعات مواصلة صعوده، إلى جانب البيانات القوية لنمو أعمال القطاع المصرفي، ستدعم صعود السوق على المدى القصير"، وفق الرشيد.

المالية السعودية تعتمد خطة الاقتراض لعام 2025

قد تتجاوب عدة قطاعات مع اعتماد المملكة خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025، بتقدير لحجم الاحتياجات التمويلية عند 139 مليار ريال، والتي جاءت أعلى بنحو 61% عن خطة الاقتراض للعام الماضي.

السوق السعودية تاسي أسهم البنوك أسهم مؤشر تاسي ل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طريقة التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025 (ألف جنيه بالرقم القومي) - صورة أرشيفية

طريقة التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025 (اقبض 1000 جنيه بالرقم القومي)

تفاصيل جديدة في واقعة العثور علي جثتي زوجين مصر الجديدة

تفاصيل جديدة في واقعة العثور علي جثتي زوجين بـ مصر الجديدة

سرقة الكهرباء

لضبط سارقى التيار .. قرار جديد من الكهرباء

500 جنيه.. زيادة المعاشات رسميًا لأعضاء هذه النقابة والصرف من الشهر الجاري

500 جنيه.. زيادة المعاشات رسميًا لأعضاء هذه النقابة والصرف من الشهر الجاري

طقس

العاصفة تقترب.. تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

فاكهة تساعد على التخلص من دهون الكبد عليك تناولها

فاكهة تساعد على التخلص من دهون الكبد عليك تناولها

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول محافظة القاهرة 2025

فاتورة التليفون الأرضي 2025 شهر يناير (رابط مباشر) - صورة أرشيفية

فاتورة التليفون الأرضي 2025 شهر يناير (رابط مباشر)

ترشيحاتنا

البواسير

عشان ماتعملش عملية.. علاج البواسير في المنزل

أطعمة لبشرة صحية متوهجة فى الشتاء

أطعمة لبشرة صحية متوهجة في الشتاء

المسام الواسعة

بدون جلسات .. أفضل طرق لعلاج المسام الواسعة والرؤوس السوداء

بالصور

أطعمة لبشرة صحية متوهجة في الشتاء

أطعمة لبشرة صحية متوهجة فى الشتاء
أطعمة لبشرة صحية متوهجة فى الشتاء
أطعمة لبشرة صحية متوهجة فى الشتاء

عيد ميلاد مجيد.. أبو العينين يهنئ الأقباط من كاتدرائية ميلاد المسيح |فيديو وصور

أبو العينين يهنئ الأقباط من داخل كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية
أبو العينين يهنئ الأقباط من داخل كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية
أبو العينين يهنئ الأقباط من داخل كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية

بحضور آلاف الأقباط.. أسقف أسيوط يترأس قداس عيد الميلاد المجيد

الأنبا يؤانس أسقف أسيوط
الأنبا يؤانس أسقف أسيوط
الأنبا يؤانس أسقف أسيوط

أجراس وترانيم في احتفالات أقباط الغربية فرحا بأعياد الميلاد المجيد..صور

صلاة قداس بالغربية
صلاة قداس بالغربية
صلاة قداس بالغربية

فيديو

عادل امام

بطريقة كوميديا .. قصة تعليق عادل امام علي كرة قدم للفنانين

أصاله كامل

كراش الطفولة حامل … أصالة كامل تتصدر تريند السوشيال ميديا

منى فاروق

بتغني وبترقص .. خطوبة منى فاروق وتامر حسني اول المدعويين

بسمة بوسيل

الثالثة خلال شهرين .. بسمة بوسيل تتعرض لحادث بسيارتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي "44"

د. محمد حسن معاذ

د. محمد حسن معاذ يكتب: استقرار الأسرة أساس لبناء المجتمع في فكر الإمام محمد زكي إبراهيم

د. سماح رمضان خميس - وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنصورة

د. سماح رمضان خميس تكتب: الجامعات المصرية تحتضن ذوي الهمم وتُلبي احتياجاتهم

د. إسلام عبد الرؤوف - الأستاذ بجامعتي الأزهر والسلطان قابوس

د. إسلام عبد الرؤوف يكتب: الإعلام والتحولات الجيوسياسية .. من يسيطر على العالم؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: باوكيس وفيليمون

المزيد