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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

غدا.. أعمال صبري عبدالغني ولوحات محمد الناصر في معرضين بجاليري ضي الزمالك

جاليري ضي
جاليري ضي
رنا أشرف
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يشهد جاليري ضي الزمالك برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، في السادسة من مساء غد الثلاثاء، افتتاح معرضين تشكيليين لأعمال الفنان الكبير الراحل صبري عبدالغني، والفنان الكبير الدكتور محمد الناصر.

 يحمل معرض الراحل صبري عبدالغني عنوان "خمسة وسبعون عاما من الإبداع"، ويضم 60 لوحة لرائد التربية الفنية في مصر ، فيما يأتي معرض الدكتور محمد الناصر بعنوان "ذاكرة المكان" وبه 40 لوحة رسمها الفنان الكبير في مراحل مختلفة من حياته تمثل ذاكرة للوجوه والأماكن. 
 

تستمر فعاليات المعرضين حتى نهاية شهر يناير الجاري، بالتوازي مع مهرجان ضي الخامس للشباب العربي المقام في قاعات ضي المهندسين الأربع، والذي يتنافس فيه 320 فنانا من 12 دولة على جوائز قيمتها 350 ألف جنيه تقدمها مؤسسة أتيليه العرب للثقافة والفنون.

الناقد التشكيلي هشام قنديل لوحة جاليري ضي الراحل صبري عبدالغني قاعات ضي

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