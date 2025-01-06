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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

مصرع شاب بطلقات نارية خلال مشاجرة في قنا

طلقات نارية
طلقات نارية
يوسف رجب
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لقي شاب مصرعه بطلقات نارية خلال مشاجرة مع آخرين، في قرية حجازة قبلى التابعة لمركز قوص جنوب قنا.


تلقت أجهزة الأمن بـ قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات ، يفيد مصرع عمرو رمضان ٢٢ عاماً ، بطلقات نارية فى قرية حجازة قبلى التابعة لمركز قوص.

تبين وقوع مشاجرة بين الشاب وعدد من الأشخاص، انتهت بعدة طلقات نارية اخترقت جسد المجنى عليه وأسقطته غريقاً فى دمائه.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع المشاجرة، وجرى نقل جثة الشاب إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا حجازة قبلى مركز قوص مشاجرة بقنا

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