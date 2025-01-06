مصرع شاب بطلقات نارية خلال مشاجرة في قنا

لقي شاب مصرعه بطلقات نارية خلال مشاجرة مع آخرين، في قرية حجازة قبلى التابعة لمركز قوص جنوب قنا.



تلقت أجهزة الأمن بـ قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات ، يفيد مصرع عمرو رمضان ٢٢ عاماً ، بطلقات نارية فى قرية حجازة قبلى التابعة لمركز قوص.

تبين وقوع مشاجرة بين الشاب وعدد من الأشخاص، انتهت بعدة طلقات نارية اخترقت جسد المجنى عليه وأسقطته غريقاً فى دمائه.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع المشاجرة، وجرى نقل جثة الشاب إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.