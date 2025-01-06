العاصفة تقترب.. تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين وغدًا الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يسود طقس معتدل خلال ساعات النهار على معظم المناطق، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، مع احتمالية وصول البرودة إلى حد الصقيع في مناطق المزروعات بشمال الصعيد ووسط سيناء.

رياح محملة بالأتربة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح سيستمر اليوم، مع احتمال أن تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض مناطق شمال الصعيد، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

أماكن سقوط الأمطار

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، وشمال ووسط سيناء، على فترات متقطعة.

كما أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى احتمالية هطول أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري، ومدن القناة، وخليج السويس، وأجزاء متفرقة من القاهرة الكبرى.

اضطرابات الملاحة البحرية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من اضطرابات الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس، حيث قد تصل سرعة الرياح إلى ما بين 40 و60 كم/ساعة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 2.5 إلى 3.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 21 درجة، الصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة، الصغرى 9 درجات.

شمال الصعيد: العظمى 21 درجة، الصغرى 6 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة، الصغرى 10 درجات.

ينصح بارتداء الملابس الثقيلة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، واتباع إرشادات السلامة على الطرق لتجنب تداعيات نشاط الرياح المثيرة للأتربة، كما ينصح الصيادون بتوخي الحذر بسبب اضطرابات الملاحة البحرية.

تستمر الهيئة في متابعة الحالة الجوية وتحديث بياناتها بشكل دوري لتحذير المواطنين من أي تغيرات مفاجئة.