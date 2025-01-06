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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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ديني

الأوقاف تفتتح 27 مسجدا جديدا بالمحافظات الجمعة القادمة

مسجد جديد
مسجد جديد
عبد الرحمن محمد
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تفتتح وزارة الأوقاف ضمن جهودها لإعمار بيوت الله، ٢٧ مسجدًا الجمعة القادمة  بمختلف المحافظات، ١٦ مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، و١١ مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن إلى ٦٠٥ مساجد، من بينها ٤٢٦ مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و١٧٩ مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ ١٢٦٨٦ مسجدًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٠ مليارًا و٤٣٩ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًّا واسعًا، ففي محافظة كفر الشيخ، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الشاذلي، قرية منية جناج - مركز دسوق؛ وصيانة مسجد الشهيد أسامة، قرية الورق - مركز سيدي سالم.

وفي سوهاج، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الرحمن، قرية الطوالب - مركز طهطا؛ ومسجد الرحمن الغربي، العواصي - نجع العطوة - مركز المراغة؛ ومسجد الأنوار المحمدية، نجع خباطة - قرية الحرجة قبلي - مركز البلينا؛ وصيانة مسجد: ناصر شاهين، حي الكوثر - مركز أخميم.

وفي البحيرة، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد محمود عويضة، قرية البستان - مركز الدلنجات؛ ومسجد العجارم، قرية بولين - مركز كفر الدوار؛ وصيانة مسجد الرحمن، عزبة سلام الملتزمين - قرية قراقص - مركز دمنهور؛ ومسجد الخير، حي قطقط - مركز رشيد؛ ومسجد الزراعة الكبير، قرية الأمراء - مركز كفر الدوار.

وفي أسيوط، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد التقوى، قرية نزلة سرقنا - مركز ديروط؛ ومسجد أولاد مهران، قرية شقلقيل - مركز أبنوب؛ وصيانة مسجد الرحمة، قرية الهدايا - مركز أسيوط.

وفي الجيزة، تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن الأعصر، عزبة الأعصر - مركز البدرشين.

وفي الشرقية، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الرحمن، منشأة راغب - مركز الحسينية؛ ومسجد السلام، قرية صافور - مركز ديرب نجم؛ وصيانة مسجد الرفاعي، قرية بير عمارة - أنشاص الرمل.

وفي الغربية، تم إنشاء مسجد الإمام الشافعي، قرية العتوة البحرية - مركز قطور.

وفي الفيوم، تم إنشاء مسجد التقوى، قرية كحك بحري - مركز الشواشنة؛ وصيانة مسجد الشيخ سليمان، قرية أبهيت الحجر - مركز سنورس ثان.

وفي أسوان، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الحميد المجيد، المعمارية - البصيلية بحري - مركز إدفو؛ وإنشاء مسجد زاد الأبرار، العقيبة - قرية الخوي - الحجز بحري - مركز إدفو.

وفي القليوبية، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد التوحيد، كفر عامر رضوان - البر الشرقي - مركز كفر شكر؛ وصيانة مسجد عباد الرحمن، قرية طحانوب - شبين القناطر غرب.

وفي قنا، تضمنت الأعمال صيانة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، قرية البراهمة - مركز قفط.

وفي بني سويف، تضمنت الأعمال صيانة مسجد أم شاكر، حي الجزيرة المرتفعة - بندر بني سويف.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير دور العبادة وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

الأوقاف وزارة الأوقاف افتتاحات المساجد بيوت الله مجد جديد

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