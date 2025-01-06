نتنياهو يصدق على سلسلة من العمليات العسكرية الإضافية في الضفة الغربية

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن نتنياهو صدق على سلسلة من العمليات العسكرية الإضافية في الضفة الغربية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن نتنياهو عقد جلسة لتقييم الوضع في الضفة بمشاركة وزير الدفاع ورئيسي الأركان والشاباك ومسؤولين أمنيين آخرين.

وفي وقت سابق، علق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عملية قلقيلية الفدائية التي قام بها مقاومون تمكنوا من الهرب من قوات الأمن الصهيونية وهو ما أدى إلى اشعال غضب المحتلين، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

واعتبر نتنياهو أن العملية غير مقبولة على الاطلاق وإنها لن تمر دون رد قوي وحاسم متوعدًا كل من تعاونوا وسهلوا وصول المقاومين وتنفيذهم العملية.

وقال نتنياهو مسميًا المقاومين والفدائيين بالقتلة لنفيه القاطع حق الفلسطينيين في مقاومته بوصفه سلطة احتلال :" سنصل إلى القتلة وسنحاسبهم مع كل من ساعدهم ولن نستثني أحدا".