آخر موعد لتقديم طلبات التصالح مع قرب نهاية المهلة الثانية .. تعرف عليه

مرت ربع مدة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وأصبحت المدة تنقضي شيئا فشيئُا، بينما لا يزال هناك مواطنون لم يقوموا بتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون الجديد الذي أعطى مهلة للتصالح في مخالفات البناء لمدة 6 شهور، ثم قام رئيس مجلس الوزراء بمدها لـ 6 شهور إضافية.

وما مرور حوالي ربع مدة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، يتساءل كثيرون عن آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.

آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء آخر موعد للتصالح، فبعدما مد رئيس الوزراء فترة التصالح لمدة 6 شهور أخرى، أصبح المواطنون بإمكانهم تقديم الطلبات خلال تلك الفترة.

وبدأت فترة التصالح في مخالفات البناء الثانية في 5 نوفمبر 2024 وتنتهي في 4 مايو 2025، وفي 6 نوفمبر 2024 بدأت مدة جديدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبذلك أصبح أمام المواطنون مهلة لمدة 6 شهور تنتهي في 5 مايو المقبل لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.

مد فترة التصالح في مخالفات البناء

تجدر الإشارة إلى أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، قد أجاز لرئيس مجلس الوزراء بصفته مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدد مماثلة لا يجوز مجموعها 3 سنوات.

حيث نص قانون التصالح على أنه يجوز مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدد مماثلة بما لا يجوز إجمالي المجموع ثلاث سنوات.

حالات التصالح في مخالفات البناء

حدد القائم بالتصالح في مخالفات البناء شروط التصالح حيث يشترط تقنين وضع الأرض كشرط لتقديم طلب التصالح، في حالة مخالفات البناء على أملاك الدولة.

كذلك من ضمن الشروط العمل على تحديد الحيز للكتل السكنية القريبة من الأحوزة، تمهيدًا لإدخالها في التصالح.

كما يجب أن يتم تقديم تقرير السلامة الإنشائية عن العقار للتأكد من سلامته.

وحظر قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح على تعديات حرم الآثار وطرح النهر والمجاري المائية والجراجات.

رسوم التصالح في مخالفات البناء

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء رسوم التصالح كالتالي:

- يُسدد رسم الفحص وجدية التصالح 25%، مع تقديم طلب التصالح.

- يتراوح سعر متر التصالح من 50 إلى 2500 جنيه في المدن والقرى والتوابع.