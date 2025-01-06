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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

دعوات ليبية لإسقاط الدبيبة بعد تصريحات المنقوش حول التطبيع مع إسرائيل.. شاهد

لافتات ضد الدبيبة
لافتات ضد الدبيبة
ناصر السيد
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انتشرت دعوات في المدن الليبية لإسقاط رئيس الحكومة الليبية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، بعد تصريحات وزيرة الخارجية السابقة نجلاء المنقوش بشأن تطبيع الدبيبة مع إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام ليبية أن دعوات شعبية كبرى انتشرت في مدينة مصراتة للخروج في مظاهرات ضخمة لاسقاط الدبيبة بعد ثبوت تطبيعه مع اسرائيل باعتراف وزيرة خارجيته نجلاء المنقوش.

وأشارت صحيفة العنوان الليبية إلى أن مدن مصراتة و سوق الجمعة و الزاوية و صبراتة و زوارة، شهدت دعوات للخروج في مظاهرات ضخمة لاسقاط الدبيبة.

وكشفت المنقوش عن كواليس اللقاء الذي جمعها بوزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق إيلي كوهين في العاصمة الإيطالية روما، وتسبب في غضب شعبي كبير أدى في النهاية إلى استقالتها وهروبها إلى تركيا.

وأكدت نجلاء المنقوش أن الاجتماع مع كوهين ناقش الخطوات المبدئية لتطبيع العلاقات بين ليبيا و إسرائيل، مشيرة إلى أنه ليس الأول وسبقه عشرات الاجتماعات السرية بين الدبيبة ومسؤولين من إسرائيل.

وأكدت أن الدبيبة أخبرها بأن الاجتماع سيكون سري مبدئياً ولكن لم يتعامل مع عواقبه بشكل صحيح.

وكشفت نجلاء المنقوش أن حكومة الدبيبة لا تزال تتواصل مع السلطات الاسرائيلية للتنسيق في عدة ملفات مختلفة.

وفي السياق نفسه، شن رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، هجوما لاذعا على عبد الحميد الدبيبة، بعد تصريحات وزيرة الخارجية السابقة نجلاء المنقوش بشأن تطبيع الدبيبة مع إسرائيل.

وأكد حماد خلال كلمته في مجلس النواب الليبي، أن لقاء مسؤولين من الحكومة المنتهية ولايتها مع «العدو الصهيوني» هو سقوط أخلاقي وقانوني، يجرمه القانون رقم 62 للعام 1957 بشأن مقاطعة إسرائيل.

وأشار حماد إلى أن هذا اللقاء "عمل مدان ولا يمثل الشعب الليبي الذي نشأ على دعم القضية الفلسطينية، ولا يتوافق مع تشريعاتنا التي تجرم أي شكل من أشكال التطبيع".

إيلي كوهين وزير الخارجية الإسرائيلي تصريحات المنقوش انتفاضة في ليبيا اسقاط الدبيبة تطبيع الدبيبة

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