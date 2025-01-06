توقعات بارتفاع حجم صادرات الملابس الجاهزة 20% خلال 2025

قالت ماري لويس، عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن هناك 17 % زيادة في الصادرات المصرية بنهاية عام 2024 مقارنة بالعام السابق له 2023.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه من المتوقع خلال عام 2025 الجاري، زيادة حجم الصادرات المصرية بنسبة تصل إلى 20%.



وأوضحت أن هناك جهود كبيرة من قبل المصدرين والتجار من أجل رفع حجم الصادرات المصرية وزيادة حجم الإنتاج المحلي من أجل التصدير إلى الخارج بعد ضخ المزيد في السوق المحلي.

وأشارت ماري لويس، إلى أنه جار العمل مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات التي تهدف لتقليل الأعباء على كافة المصدرين والمستثمرين.

