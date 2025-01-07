القصة الكاملة لإحالة المخرج محمد سامي إلى المحاكمة

حددت نيابة أول وثان الشيخ زايد برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس النيابة، تحديد جلسة 18 يناير لمحاكمة المخرج محمد سامي ومدير مركز صيانة سيارات، أمام محكمة الجنح.

القصة الكاملة لقضية المخرج محمد سامي

أحالت نيابة أول وثان الشيخ زايد الجزئية المخرج محمد سامي وأحمد فراج إلى محكمة الجنح المختصة، في اتهام الأول بإصابة الثاني وسبه، واتهام الثاني بسب المخرج واتلاف سيارته.

وتضمن أمر الإحالة اتهام النيابة العامة المخرج محمد سامي بإحداث عمدا إصابات في المجني عليه أحمد فراج اعجزته عن اشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوم، وسبه بأن وجه اليه الألفاظ المبينة بالأوراق والتي من شأنها خدش الشرف والاعتبار.

كما اتهمت النيابة المتهم الثاني أحمد فراج بسب المخرج محمد سامي بأن وجه اليه الألفاظ التي من شأنها خدش الشرف والاعتبار، واتلف باهماله السيارة المملوكة للمخرج الرقيمة ب ب 6586.

أجرت نيابة أول وثان الشيخ زايد برئاسة المستشار إيهاب العوضي، رئيس النيابة، تحقيقات موسعة مع المخرج محمد سامي في اتهامه بالتعدي بالضرب على مدير مركز صيانة سيارات بسبب سيارته المرسيدس.

وسرد المخرج محمد سامي تفاصيل الواقعة كاملة خلال تحقيقات استمرت قرابة 7 ساعات، حيث وصل إلى سراي النيابة الساعة العاشرة والنصف صباحا رفقة شعبان سعيد المحامي ومدير أعماله يدعى كريم للإدلاء بأقواله أيضا حول الواقعة.

وقال المخرج محمد سامي، في التحقيقات، إنه عندما شاهد التلفيات في سيارته جلس على مقعده لإداراتها للتأكد من سلامتها، إلا أنه فوجئ بإنارة جميع لمبات حساسات السيارة 'السينسور"، ما يؤكد وجود مشكلة في طريقة عمل السيارة وليس طبقة الحماية الخارجية فقط، وهو ما أدى إلى نشوب الخلاف وبدء مشادته الكلامية مع مدير المركز.

وأضاف أنه علم بعنوان مركز صيانة السيارات عن طريق إعلانات تروج له عبر تطبيق “إنستجرام”، فتوجه إليهم لعمل طبقة حماية "فيلم بروتيكشن" لسيارته الحديثة ماركة مرسيدس التي اشتراها أول شهر يوليو ويتراوح ثمنها من 6 إلى 7 ملايين جنيه للحفاظ عليها من الخدوش والصدمات.

وأوضح سامي أنه ترك السيارة لمدة يومين بالمركز، وعندما ذهب لاستلامها اكتشف سوء الخدمة، فطلب منه مدير المركز تركها لتعديلها فأخبره بضرورة استلام السيارة للسفر ثم أعادها إلى المركز مرة أخرى بعد عودته من السفر لتظل السيارة لمدة يومين آخرين وعندما ذهب لاستلامها اكتشف تلفيات بها.

وقال سامي في التحقيقات: "بوظولي عربية بملايين، وإصلاح التلفيات دي بمبالغ ضخمة".

كانت نيابة الشيخ زايد قررت استدعاء المخرج محمد سامي لسماع أقواله في اتهام مدير مركز صيانة سيارات له بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصاباته والسب والشتم، كما قررت استدعاء مدير أعمال محمد سامي كشاهد على الواقعة، حيث تصادف وجوده وتدخل لفض الاشتباك بين الطرفين.

وأخلت نيابة الشيخ زايد سبيل مدير مركز صيانة سيارات شهير بعد الاستماع لأقواله في مشاجرته مع المخرج محمد سامي بضمان محل إقامته.

واستمعت النيابة لأقوال مدير مركز صيانة السيارات في شقين، الأول باعتباره مجنيا عليه حيث اتهم المخرج محمد سامي بالتعدي عليه بالضرب وإحداث عدة إصابات به وقدم تقريرا طبيا يفيد بما لحق به من إصابات.

والشق الثاني استمعت النيابة لأقوال مدير المركز كمتهم بعدما اتهمه المخرج محمد سامي بإتلاف سيارته والتعدي عليه بالسب والشتم.

وحرر المخرج محمد سامي محضرا ضد مركز صيانة سيارات يتهمه بإتلاف سيارته المرسيدس والسب والشتم، بينما حرر مدير مركز صيانة السيارات محضرا ضد المخرج محمد سامي يتهمه فيه بالتعدي عليه بالضرب وإحداث عدة إصابات به وسبه وشتمه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة برئاسة المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أن المخرج محمد سامي توجه لمركز صيانة سيارات في بيفرلي هيلز يطلب منه عمل طبقة حماية "فيلم بروتيكشن" لسيارته المرسيدس 4x4 لمنع حدوث خدوش بها.

وأضافت التحقيقات أن المخرج محمد سامي ترك سيارته عدة أيام لدى مركز الصيانة وعندما توجه لاستلامها فوجئ بخدوش في "عتبة السيارة" إضافة لوجود أتربة أسفل طبقة الحماية التي نفذها المركز، فاعترض على إتلاف سيارته وإحداث خدوش بها، فأخبره المركز أن الخدوش قديمة وأنه تسلم السيارة بها ما أدى لحدوث مشادة كلامية بين محمد سامي ومدير مركز الصيانة.

وشرحت التحقيقات أن المشادة تطورت إلى تشابك بالأيدي بعد سب محمد سامي لمدير مركز الصيانة بألفاظ بذيئة وتبادل الطرفان السب والضرب، حيث قام المخرج محمد سامي بضرب مدير المركز بـ"الشلوت" في منطقة حساسة "أسفل الحزام" ثم ضربه بـ"البوكس" أسفل عينه وتولى مدير أعماله ويدعى كريم فض الاشتباك بين الطرفين.

وتوجه محمد سامي المخرج إلى قسم شرطة ثان الشيخ زايد لتحرير محضر بالواقعة، متهما فيه مدير مركز الصيانة بإتلاف سيارته التي يتخطى ثمنها ملايين الجنيهات والتعدي عليه بالسب والشتم، كما تبعه مدير مركز الصيانة إلى قسم الشرطة محررا محضرا يتهم فيه المخرج محمد سامي بالتعدي عليه بالضرب والسب والشتم، وقدم تقريرا طبيا يفيد بإصابته بكدمة أسفل العين وكدمات وسحجات في مناطق متفرقة بجسده.