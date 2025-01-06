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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

محافظ الإسكندرية يُوجِّه بتكثيف الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية

محافظ الإسكندرية أحمد خالد
محافظ الإسكندرية أحمد خالد
أ ش أ
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وجَّه محافظ الإسكندرية أحمد خالد بتكثيف الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية خلال فترة الأعياد، وانتشار فرق التأمين الطبي بمختلف أحياء الإسكندرية، وذلك تنفيذاً لخطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد.


وتنفيذاً لتعليمات محافظ الإسكندرية، تفقدت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتورة غادة ندا تواجد فرق التأمين الطبي بمحيط الكنائس والمتنزهات وأماكن التجمعات.
كما تابعت وكيل الوزارة انتشار فرق التأمين الطبي والفعاليات الصحية بمختلف أنحاء الإسكندرية، وقيام الفرق الطبية بتقديم الخدمات الطبية والتوعوية للمواطنين من خلال فرق المبادرات الصحية التي تُقدم خدمات المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" للاكتشاف المبكر عن الأمراض مجاناً والتي تتضمن مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وكذلك تواجد فرق التثقيف الصحي والإعلام والتربية السكانية لتقديم المعلومات الصحية الصحيحة والرد على جميع التساؤلات والاستفسارات والتوعية بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة وجميع القضايا التي تخص المرأة وإرشاد المواطنين للاستفادة من خدمات المبادرات الرئاسية.


وتفقدت وكيل وزارة الصحة أيضاً انتشار العيادات المتنقلة التابعة لإدارة القوافل العلاجية بمحيط الكنائس، والتي يتم من خلالها تقديم خدمات الكشف وصرف العلاج بالمجان في أي من حالات الطوارئ.


وأوضحت وكيل الوزارة أن غرفة الطوارئ بديوان المديرية تعمل على مدار الساعة، وتضم كافة القيادات التنفيذية، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي والتأكد من سرعة وجودة الخدمة الطبية وخاصة في الحالات الطارئة، وحل أي مشكلة على الفور، حرصاً على تأمين المواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.


كما تُواصل فرق الإشراف من قيادات مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية تفقد سير العمل بجميع أماكن تقديم الخدمات للتواجد بين المواطنين والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم وضمان جودة الخدمات المقدمة وتحسينها.
 

عيد الميلاد المجيد فرق التأمين الطبي محافظ الإسكندرية تكثيف الخدمات الصحية

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