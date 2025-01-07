اصبر علينا شوية.. الزمالك يفاوض بديل جروس| من هو؟

مفاجأة مدوية بشأن مصير السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أنباء التعاقد مع مدير فني جديد.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، قد أعلن الشهر الماضي، التعاقد مع جروس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للبرتغالي جوزيه جوميز الذي رحل لتدريب الفتح السعودي.

عقد جروس مع الزمالك

بحسب صحيفة «بليك» السويسرية، فإن جروس اتفق مع نادي الزمالك على عقد لمدة عام واحد مع وجود خيار للتمديد.

كما ذكرت التقارير أن جروس سيتقاضى راتبًا ضخمًا مع نادي الزمالك قدره 80 ألف فرانك سويسري، ما يعادل حوالي 90 ألف دولار شهريًأ.

ويقود جروس نادي الزمالك في ولاية ثانية، حيث كان قد أشرف على تدريب الفريق الأبيض عام 2019.

وخاض المدرب السويسري إجمالي 49 مباراة مع الزمالك في ولايته الأولى، حقق خلالها الفوز في 30 مباراة، وتعادل في 13 مباراة، بينما تعرض للهزيمة في 6 مباريات فقط.

وتوج جروس صاحب الـ70 عامًا، ببطولتين مع الزمالك في ولايته الأولى، حيث فاز بكأس الكونفدرالية الأفريقية، لقب كأس السوبر المصري السعودي على حساب الهلال.

مدرب الزمالك الجديد

قال الإعلامي كريم حسن شحاتة، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحياة»: «حدث تواصل من أحد المسؤولين في نادي الزمالك مع البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي».

وأضاف: «أحد المسؤولين في نادي الزمالك تواصل مع ميكالي، تليفونيًا وقال له (احنا عايزينك في الزمالك بس اصبر علينا شوية)».

وتابع: «مسؤولو نادي الزمالك تحدثوا مع ميكالي، بشأن تفاصيل العقد، حيث يرغبون في التعاقد معه لمدة موسمين ونصف الموسم مقابل 80 ألف دولار الشهر، ولكن عندما يحدث تراجع في النتائج للفريق».

وأتم: «حال التعاقد مع ميكالي، سيتم تعيين جروس، مديرًا رياضيًا للنادي».

ميكالي يفسخ تعاقده مع اتحاد الكرة

أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري فسخ تعاقده مع اتحاد الكره المصري.

وقال ميكالي في بيان رسمي، الاثنين الماضي: لقد تم إبلاغي رسميًا من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم بأنهم قرروا خرق عقد العمل الخاص بي الموقع في أكتوبر الماضي والذي يسري حتى دورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجلوس.

وأضاف: قبل أسبوعين، تواصل معي الاتحاد المصري لكرة القدم لطلب تخفيض العقد بسبب الصعوبات المالية، لقد قبلت على الفور المساعدة وتقليص العقد بشكل كبير في عام 2025، لكن الاتحاد المصري لكرة القدم طلب لاحقًا تخفيضًا أعلى بكثير.

وأوضح: أود أن أعرب عن عميق امتناني للاتحاد المصري لكرة القدم واللاعبين والموظفين الذين عملوا معي خلال العامين ونصف العام الماضيين.