قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يحسم ملف تجديد زيزو ويسدد مستحقات اللاعبين الأسبوع المقبل
اصبر علينا شوية.. الزمالك يفاوض بديل جروس| من هو؟
الولايات المتحدة تسجل أول وفاة بشرية بـ إنفلونزا الطيور
محمد فاروق: العين الإماراتي يترقب موقف زيزو مع الزمالك
الزمالك يرغب في تقليل مبلغ شراء بنتايك.. والسعيد لم يتلق عرضا من السويحلي
مصرع أحد عناصر قوات التحالف وإصابة اثنين خلال ضربة ضد داعش في العراق
البابا تواضروس: في عيد الميلاد نزداد فرحا وبهجة وسرورا بتهنئة الرئيس السيسي
محاولات للسيطرة على حريق مطعم سوري شهير بفيصل
حريق في خط الغاز بطريق بلبيس الصحراوي بالخانكة والدفع بـ 15 سيارة إطفاء
مر فوق رأسه.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا خلال زيارة بلينكين لسيول
القصة الكاملة لبراءة ملحن ومخرجة من سب المطربة رودي
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 7-1-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أصل الحكاية

اصبر علينا شوية.. الزمالك يفاوض بديل جروس| من هو؟

كريستيان جروس
كريستيان جروس
أحمد أيمن
×

مفاجأة مدوية بشأن مصير السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أنباء التعاقد مع مدير فني جديد. 

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، قد أعلن الشهر الماضي، التعاقد مع جروس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للبرتغالي جوزيه جوميز الذي رحل لتدريب الفتح السعودي.

عقد جروس مع الزمالك

بحسب صحيفة «بليك» السويسرية، فإن جروس اتفق مع نادي الزمالك على عقد لمدة عام واحد مع وجود خيار للتمديد.

كما ذكرت التقارير أن جروس سيتقاضى راتبًا ضخمًا مع نادي الزمالك قدره 80 ألف فرانك سويسري، ما يعادل حوالي 90 ألف دولار شهريًأ.

ويقود جروس نادي الزمالك في ولاية ثانية، حيث كان قد أشرف على تدريب الفريق الأبيض عام 2019.

وخاض المدرب السويسري إجمالي 49 مباراة مع الزمالك في ولايته الأولى، حقق خلالها الفوز في 30 مباراة، وتعادل في 13 مباراة، بينما تعرض للهزيمة في 6 مباريات فقط.

وتوج جروس صاحب الـ70 عامًا، ببطولتين مع الزمالك في ولايته الأولى، حيث فاز بكأس الكونفدرالية الأفريقية، لقب كأس السوبر المصري السعودي على حساب الهلال.

مدرب الزمالك الجديد

قال الإعلامي كريم حسن شحاتة، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحياة»: «حدث تواصل من أحد المسؤولين في نادي الزمالك مع البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي».

وأضاف: «أحد المسؤولين في نادي الزمالك تواصل مع ميكالي، تليفونيًا وقال له (احنا عايزينك في الزمالك بس اصبر علينا شوية)».

وتابع: «مسؤولو نادي الزمالك تحدثوا مع ميكالي، بشأن تفاصيل العقد، حيث يرغبون في التعاقد معه لمدة موسمين ونصف الموسم مقابل 80 ألف دولار الشهر، ولكن عندما يحدث تراجع في النتائج للفريق».

وأتم: «حال التعاقد مع ميكالي، سيتم تعيين جروس، مديرًا رياضيًا للنادي».

 ميكالي يفسخ تعاقده مع اتحاد الكرة

أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري فسخ تعاقده مع اتحاد الكره المصري.

وقال ميكالي في بيان رسمي، الاثنين الماضي: لقد تم إبلاغي رسميًا من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم بأنهم قرروا خرق عقد العمل الخاص بي الموقع في أكتوبر الماضي والذي يسري حتى دورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجلوس.

وأضاف: قبل أسبوعين، تواصل معي الاتحاد المصري لكرة القدم لطلب تخفيض العقد بسبب الصعوبات المالية، لقد قبلت على الفور المساعدة وتقليص العقد بشكل كبير في عام 2025، لكن الاتحاد المصري لكرة القدم طلب لاحقًا تخفيضًا أعلى بكثير.

وأوضح: أود أن أعرب عن عميق امتناني للاتحاد المصري لكرة القدم واللاعبين والموظفين الذين عملوا معي خلال العامين ونصف العام الماضيين.

الزمالك حسين لبيب جروس ميكالي رحيل جروس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طريقة التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025 (ألف جنيه بالرقم القومي) - صورة أرشيفية

طريقة التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025 (اقبض 1000 جنيه بالرقم القومي)

500 جنيه.. زيادة المعاشات رسميًا لأعضاء هذه النقابة والصرف من الشهر الجاري

500 جنيه.. زيادة المعاشات رسميًا لأعضاء هذه النقابة والصرف من الشهر الجاري

مني ابو الفتوح

شاركت في مسلسل ونيس.. وفاة الفنانة منى أبو الفتوح

طقس

العاصفة تقترب.. تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

فاكهة تساعد على التخلص من دهون الكبد عليك تناولها

فاكهة تساعد على التخلص من دهون الكبد عليك تناولها

فاتورة التليفون الأرضي 2025 شهر يناير (رابط مباشر) - صورة أرشيفية

فاتورة التليفون الأرضي 2025 شهر يناير (رابط مباشر)

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه؟.. نائب رئيس اتحاد العمال يجيب

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه؟.. نائب رئيس اتحاد العمال يجيب

النائب أحمد السجيني

هل تشمل تعديلات الإيجارات القديمة تحريك القيمة أم تحرير العلاقة؟ السجيني يوضح

ترشيحاتنا

جامعة حلوان

جامعة حلوان تعلن فتح باب التقدم للالتحاق بالدراسات العليا

الدكتورة غادة البدوي،

"حماة الوطن": نولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الوعي المجتمعي لمجابهة التحديات العالمية

الرئيس السيسي

أهم الأخبار| الرئيس السيسي يشارك الأقباط عيد الميلاد المجيد.. وحرس الحدود يحبط تهريب مواد مخدرة

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند النوم بعد تناول وجبة العشاء مباشرة؟

ماذا يحدث للجسم عند النوم بعد تناول وجبة العشاء مباشرة؟
ماذا يحدث للجسم عند النوم بعد تناول وجبة العشاء مباشرة؟
ماذا يحدث للجسم عند النوم بعد تناول وجبة العشاء مباشرة؟

عدو في بيتك.. أطعمة تدمر القلب وترفع الكوليسترول

أطعمة تدمر القلب وترفع الكوليسترول: عدو قاتل في بيتك
أطعمة تدمر القلب وترفع الكوليسترول: عدو قاتل في بيتك
أطعمة تدمر القلب وترفع الكوليسترول: عدو قاتل في بيتك

انهيار العضلات والأعصاب.. أضرار الإكثار من القهوة السريعة

القهوة
القهوة
القهوة

أطعمة لبشرة صحية متوهجة في الشتاء

أطعمة لبشرة صحية متوهجة فى الشتاء
أطعمة لبشرة صحية متوهجة فى الشتاء
أطعمة لبشرة صحية متوهجة فى الشتاء

فيديو

عادل امام

بطريقة كوميديا .. قصة تعليق عادل امام علي كرة قدم للفنانين

أصاله كامل

كراش الطفولة حامل … أصالة كامل تتصدر تريند السوشيال ميديا

منى فاروق

بتغني وبترقص .. خطوبة منى فاروق وتامر حسني اول المدعويين

بسمة بوسيل

الثالثة خلال شهرين .. بسمة بوسيل تتعرض لحادث بسيارتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي "44"

د. محمد حسن معاذ

د. محمد حسن معاذ يكتب: استقرار الأسرة أساس لبناء المجتمع في فكر الإمام محمد زكي إبراهيم

د. سماح رمضان خميس - وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنصورة

د. سماح رمضان خميس تكتب: الجامعات المصرية تحتضن ذوي الهمم وتُلبي احتياجاتهم

د. إسلام عبد الرؤوف - الأستاذ بجامعتي الأزهر والسلطان قابوس

د. إسلام عبد الرؤوف يكتب: الإعلام والتحولات الجيوسياسية .. من يسيطر على العالم؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: باوكيس وفيليمون

المزيد